Meisjes aansporen om connecties te vormen in de sport

Volgens experts presteren meisjes fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal beter wanneer ze de mogelijkheid hebben om te kunnen spelen. Maar nog altijd stoppen er twee keer zoveel meisjes met sporten als jongens. Nike werkt samen met experts en partners uit de community om hier verandering in te brengen. In het kader daarvan hebben we een gids voor het coachen en ondersteunen van meisjes ontwikkeld: The Coaching Girls Guide.



Er zijn heel veel redenen waarom sport belangrijk is: je leert er veel van, je krijgt meer zelfvertrouwen en je bouwt vriendschappen op. Als meisjes sporten, leren ze van hun leeftijdgenoten, coaches, ouders en anderen die hun levenslange ontwikkeling als atleten* en teamgenoten vormen.



Experts van de Women's Sports Foundation vroegen meisjes wat ze leuk vinden aan sport. Wat ze het belangrijkste vonden? Vrienden maken en deel uitmaken van een team. Een andere belangrijke bevinding van hun onderzoek: als een meisje haar coach aardig vindt, is de kans groter dat ze in de toekomst wil blijven sporten. De tijd nemen om meisjes individueel te leren kennen, prioriteit geven aan teambuilding en ervoor zorgen dat meisjes regelmatig aan een nieuwe partner worden gekoppeld, zijn een paar goede manieren om dit te bereiken.



De meest invloedrijke coaches (voor alle sporten en niveaus) zijn degenen die de persoon coachen, niet de speler. De mensen die betrokken zijn bij een sport kunnen een belangrijke rol in het leven van een meisje spelen. Om meisjes te betrekken bij een sport, en te zorgen dat ze blijven sporten, richt je je op het creëren van positieve relaties tussen spelers én tussen coaches en spelers.