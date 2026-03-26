Les meilleurs conseils pour commencer le running

Comment savoir ce dont vous avez besoin ? Conseil de pro : C. Muller recommande de se concentrer sur ce qui couvre directement le corps. Cela comprend des chaussures de running, une brassière pour les sports à fort impact pour les femmes et un short de compression.

Pour choisir les bonnes chaussures, tous nos experts recommandent de se rendre dans un magasin de running pour se faire conseiller. Au magasin, un vendeur ou une vendeuse te regardera marcher et, en fonction de ta pronation, te recommandera probablement différents styles, comme des chaussures de running neutres ou stables. Prends le temps de te promener dans le magasin ou, si un tapis de course est disponible, de courir avec les chaussures, pour savoir ce qui est le plus confortable.

Conseil de pro : K. Hislop conseille d'aller acheter des chaussures de running en fin de journée, lorsque les pieds sont gonflés. « Si la chaussure est trop serrée à la fin de la journée, elle sera certainement trop serrée lorsque vous courrez. »

Ensuite, tu devras envisager une montre GPS ou une application de course capable de surveiller ton rythme et la distance parcourue. L'application Nike Run Club (NRC) dispose de fonctionnalités supplémentaires, telles que des courses audio-guidées et des plans d'entraînement, pour vous aider à affronter votre première course.

L'équipement supplémentaire dépend de tes préférences, du climat et de ce qui te met le plus à l'aise. Des lunettes de soleil, un chapeau, de la crème solaire et des produits anti-irritations peuvent rendre le run beaucoup plus agréable, surtout par temps chaud et ensoleillé. Et courir par temps froid ou sous la pluie peut nécessiter des gants ou une veste de pluie pour rester au chaud et au sec. Tu peux également envisager un gilet d'hydratation, une bouteille d'eau ou des gels.