Baskets pour Femme

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Chaussures pour femme : libérez votre potentiel

Que vous préfériez le running, la muscu, le vélo, le foot ou le HIIT, nos baskets pour femme sont faites pour vous aider à atteindre votre potentiel. Leurs détails sont soigneusement conçus, comme leurs semelles aux motifs spécialisés pour répondre aux besoins de votre sport favori et leurs empeignes techniques qui maintiennent votre pied à chaque foulée.


Des empeignes légères pour plus de liberté


Parce que de bonnes chaussures de sport ne devraient jamais vous alourdir, nous créons les nôtres avec des matériaux légers et confortables qui vous permettent de bouger librement. Les tissus respirants qui s'adaptent à chaque mouvement de votre pied vous aident à rester à l'aise et concentrée lorsque votre corps commence à produire de la chaleur, tandis que les matières durables en cuir et similicuir garantissent que vos nouvelles chaussures tiendront la distance. Vous allez courir sur un sentier ouvert ou vous exercer par temps pluvieux ? Nous avons les baskets pour femme qu'il vous faut, fabriquées avec des membranes et des finitions résistantes à l'eau, pour que vous puissiez vous entraîner confortablement dans des conditions difficiles.


Des semelles intérieures efficaces pour s'entraîner


Une paire de baskets de sport pour femme spécialisées est indispensable pour protéger vos muscles et vos articulations des impacts lorsque vous faites de l'exercice. Les chaussures équipées de nos célèbres unités Nike Air offrent un amorti léger et réactif qui ne vous alourdira pas. De plus, le rembourrage de la semelle intermédiaire absorbe l'énergie de chaque foulée, saut et atterrissage, ce qui contribue à réduire la douleur et la fatigue. Si vous recherchez une sensation de rebond, misez sur des sneakers pour femme dotées de nos unités Nike Zoom Air et de la mousse ZoomX.


Des semelles conçues pour libérer votre potentiel


Nos baskets pour femme possèdent des semelles extérieures faites pour répondre aux besoins de votre sport, afin que vous puissiez développer vos performances dès le départ. Les modèles légers avec des pointes adhérentes amovibles sont parfaits pour les sprints rapides sur piste. Les semelles en caoutchouc durable avec des surfaces légèrement texturées vous aident à parcourir les kilomètres lors des courses sur route et des marathons. Notre gamme de chaussures de football pour femme propose des baskets avec différents crampons pour s'adapter au terrain et aux conditions que vous allez affronter.


Nike Move to Zero : protéger l'avenir de notre planète


Pour préserver notre environnement, nous devons tous jouer notre rôle. C'est pourquoi nous avons créé le programme Move to Zero de Nike avec un objectif précis : arriver à zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Nous détournons ainsi en moyenne un milliard de bouteilles en plastique des décharges chaque année et les transformons en fils haute performance pour fabriquer nos chaussures et nos vêtements. Pour nous rejoindre dans cette aventure, choisissez les baskets Nike pour femme de notre gamme « Matières Durables ».


Les baskets pour femme et homme sont-elles de la même taille ?


La forme du pied des femmes étant différente de celle des hommes, nous fabriquons nos baskets pour femme dans une large gamme de tailles adaptées. En général, elles sont plus fines et plus étroites au niveau du talon. En revanche, les chaussures pour homme ont une largeur similaire du talon à la pointe et sont plus larges dans l'ensemble. Les différences anatomiques entre hommes et femmes requièrent parfois des niveaux d'amorti particuliers. Par exemple, la voûte plantaire des femmes a tendance à s'aplatir davantage pendant la marche. Il est donc crucial de leur fournir un soutien adéquat.