Qu'est-ce qu'un rouleau en mousse et comment l'utiliser ?

Même si l'utilisation d'un rouleau en mousse peut être efficace dans le cadre de votre échauffement, cet accessoire n'est pas aussi productif lorsqu'il est utilisé pour la récupération après l'entraînement, d'après la méta-analyse de 2019 publiée dans Frontiers in Physiology.

On a tendance à croire que l'utilisation d'un rouleau en mousse contribue à prévenir l'accumulation d'acide lactique dans les muscles, ce qui est supposé accélérer la récupération. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve pour appuyer cette théorie, explique le Dr Lynn Millar, kinésithérapeute et présidente du département de kinésithérapie à l'Université de Winston-Salem.

« Les recherches ne permettent tout simplement pas d'appuyer l'idée selon laquelle l'utilisation d'un rouleau en mousse après l'exercice modifierait le processus de récupération normal faisant partie du développement des muscles, ou que cela réduirait suffisamment les courbatures pour améliorer les performances, ajoute-t-elle. En fait, il semblerait que l'impact que nous pouvons avoir de manière générale sur ce processus soit limité. »

Est-il donc préférable d'utiliser un rouleau en mousse avant de faire du sport ? Cela semble effectivement offrir quelques avantages, affirme le Dr Diana Garrett, kinésithérapeute, spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique, cheffe du service de rééducation des patients externes au Performance Therapy Center du centre médical Providence Saint John's.

« De la même manière que les étirements dynamiques [en mouvement par opposition à des étirements sur place], un rouleau en mousse peut être utilisé pour contribuer à améliorer l'amplitude des mouvements et la souplesse, et pour donner le signal au corps de se préparer pour une activité plus intense », explique-t-elle. C'est vrai non seulement pour les muscles, mais également pour les nerfs et les articulations, étant donné que l'augmentation de la circulation sanguine a également un effet sur eux.

Tout comme les étirements dynamiques qui imitent l'activité que vous allez pratiquer (sauter avant de faire du basketball ou faire un petit footing et des fentes avant un sprint), avec le rouleau en mousse, vous devez cibler les muscles que vous allez solliciter, explique le Dr Garrett. Par exemple, les personnes pratiquant le running peuvent masser les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets avec le rouleau pour stimuler les muscles du bas du corps dont elles ont besoin pour ce sport.

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