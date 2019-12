La mousse Nike React a tout de révolutionnaire, grâce à sa réactivité incroyable et à sa souplesse extrême. Nous l'utilisons aujourd'hui pour nous aider à atteindre notre nouvel objectif : réduire le nombre de blessures liées au running. Et la Nike React Infinity Run, chaussure spécifiquement conçue pour réduire les blessures, est la première étape sur cette voie. Contenant 24 % de mousse React de plus que la Nike Epic React Flyknit 2, sa base est plus large afin d'offrir une plus grande stabilité, et sa forme spécifique « à bascule » permet de dérouler le pied de façon optimale pour une foulée fluide. Pour en savoir plus sur ce qui rend la mousse React aussi unique, regardez plus bas.