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ACG : rien ne te résistera
Lance-toi dans toutes les aventures avec assurance grâce à la collection Nike ACG. Quelle que soit la température, nos équipements haute performance sont résistants et te maintiennent pendant tes entraînements en plein air. Découvre des vêtements qui te protègent des éléments, des averses inattendues aux rayons UV. Nos pièces conçues pour les superpositions s'adaptent facilement à la météo. Tu te lances sur un terrain difficile ? Notre gamme de chaussures comprend des modèles qui favorisent la stabilité et te permettent de bouger en toute confiance.
Un confort suprême
Donne ta meilleure performance à chaque fois grâce à la collection Nike ACG. Elle présente des vestes GORE-TEX qui intègrent la technologie Nike Storm-FIT ADV. Ce tissu réputé, à la fois coupe-vent et déperlant, présente des caractéristiques de pointe afin de garantir ton confort optimal malgré les intempéries. Sa conception microporeuse permet d'évacuer la transpiration. Les matières tissées légères te procurent une liberté de mouvement absolue. Nous proposons aussi des pantalons qui sèchent rapidement et te protègent des averses imprévues. D'autre part, nos modèles avec protection UV te mettent à l'abri des rayons nocifs du soleil.
Affronte tous les terrains
En plus de vêtements polyvalents, notre collection ACG comprend des chaussures qui tiennent la distance. Nos modèles équipés d'une empeigne en GORE-TEX gardent tes pieds au sec. Les semelles extérieures en caoutchouc Nike Trail All-Terrain Compound sont plus adhérentes : idéales pour les pentes raides et les surfaces mouillées. Question accessoires, découvre nos sacs de sport spacieux dans lesquels tu pourras ranger tout ton équipement. Si tu veux avoir les mains libres, mise sur un modèle à bandoulière pratique. Grâce à des rabats anti-tempête et des conceptions résistantes à l'eau, ces sacs sont prêts pour affronter toutes les conditions météo. Ils comportent de nombreuses poches, et tu peux donc organiser tes affaires sans aucun mal. De plus, les matériaux faciles à nettoyer te permettent de ranger tes équipements sales sans hésiter.
Une invitation aux superpositions
Pendant tes aventures en plein air, la température peut changer rapidement. C'est pourquoi notre gamme Nike ACG invite aux superpositions. Par exemple, nos vestes oversize s'enfilent par-dessus n'importe quelle tenue. Nos sweats à capuche classiques sont conçus pour se porter sur des vêtements première couche. Découvre nos vestes, encore plus pratiques, qui se replient facilement dans une poche intérieure. Tu peux même les attacher à tes autres vêtements afin de les avoir à portée de main en cas de besoin.
Au chaud et au sec
Nous savons que le confort est une clé de la performance. C'est pourquoi notre collection ACG comprend des sweats doublés de Fleece et des pantalons de jogging épais qui te gardent au chaud. Privilégie les modèles dotés de la technologie Therma-FIT. Elle régule la chaleur naturelle du corps afin de garantir ton confort, même quand la température baisse. D'autre part, les vestes à rabat de protection sur toute la longueur empêchent l'air glacial de pénétrer par le zip. Complète ta tenue à l'aide de bonnets classiques doublés de Fleece qui protègent ta tête et tes oreilles du froid.
Notre mission pour le futur
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des articles de la ligne ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées, les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.