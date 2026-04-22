Quatre conseils de pros pour courir par temps froid

Ton rythme par temps chaud peut sembler plus difficile par temps froid, surtout s'il y a de la neige au sol qui ralentit ta foulée.

L'air froid présente également des défis particuliers pour ton système cardiorespiratoire. « L'inhalation d'air froid augmente la résistance des voies respiratoires et peut provoquer une irritation à ce niveau, ce qui rend la respiration plus difficile », a déclaré Dennis Colón, P.T., D.P.T., docteur en physiothérapie qui traite les runners et runneuses d'endurance. « Pour un certain nombre d'athlètes, l'irritation des voies respiratoires peut aussi provoquer une légère bronchoconstriction. » La bronchoconstriction survient lorsque les muscles des voies respiratoires se contractent, rendant ainsi la respiration difficile.

Les températures froides affectent également la fonction musculaire. « Les muscles peuvent se refroidir dans des environnements froids ; l'échauffement est donc plus long pour obtenir un rendement aérobie efficace », a expliqué Colón. « Cela peut entraîner une diminution temporaire de la capacité aérobie, une dépendance accrue au métabolisme anaérobie et une augmentation de l'effort perçu, en particulier les jours de vent. »

Ces effets sur le système cardiorespiratoire et les muscles se combinent pour entraver temporairement tes performances de running.

« Au lieu d'essayer de suivre ton rythme habituel lorsque tu cours par temps froid, utilise ton rythme cardiaque ou ton indice d'effort perçu pour évaluer le rythme approprié », déclare l'entraîneuse de running Nicole Gainacopulos, spécialiste certifiée du renfo et du conditionnement.