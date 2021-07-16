3 conseils pour acheter le bon short de sport pour votre prochain entraînement

3 clés pour acheter le bon short de fitness
Guide d'achat
Le choix d'un short de fitness ne se limite pas au style. Pour un entraînement efficace, il est nécessaire de sélectionner le bon tissu et les caractéristiques adaptées.
Le bon short de fitness peut faire la différence entre des cuisses irritées et des objectifs pulvérisés. En fait, la majorité des habitués des salles de sport expliquent que le simple fait d'enfiler leur tenue de sport les motive à se rendre à la salle. Faire le choix d'un short léger aux caractéristiques adaptées peut vous aider à vous entraîner plus efficacement.
Que vous vous entraîniez pour un marathon ou que vous cherchiez simplement à vous renforcer, vous méritez, en tant qu'athlète, de gagner en confiance, en confort et en performance grâce à un short d'entraînement approprié. Mais par où commencer ?
Avec la multitude de choix possibles, il est difficile de savoir quel short de fitness répondra le mieux à vos besoins en matière de training et de remise en forme. Pour vous aider à affiner vos recherches, pensez d'abord au tissu et à la coupe qui vous apporteront le plus de confort et de fonctionnalité. Choisissez ensuite un style qui correspond à vos goûts en matière de mode.
1. Choisissez les bonnes matières
Il existe des shorts d'entraînement dans tous les types de tissus, depuis les matières naturelles comme le coton et le bambou jusqu'aux matières synthétiques comme le nylon, l'élasthanne et le polyester. Chaque tissu présente des avantages et inconvénients qui lui sont propres. Pour choisir le short de fitness qui vous convient le mieux, tenez compte des éléments suivants :
- La thermorégulation : Vous devez choisir une matière adaptée à votre climat. La plupart des tissus synthétiques ont des propriétés anti-transpiration qui peuvent vous aider à maintenir une température corporelle plus basse et à réduire la rétention de la transpiration après une séance d'exercice dans la chaleur. Par exemple, les vêtements Nike Dri-Fit sont conçus spécifiquement pour évacuer la transpiration et vous garder au sec. Le coton, quant à lui, absorbe la transpiration et reste humide plus longtemps. En général, les tissus en mesh sont respirants, légers et faciles à nettoyer.
- La liberté de mouvement : Certains shorts d'entraînement sont en tissu extensible dans les quatre directions, comme par exemple les tissus de compression en élasthanne ou en nylon. Si vous portez un short pour pratiquer le yoga ou même l'haltérophilie, vous aurez besoin d'un short qui suit chacun de vos mouvements.
- Les propriétés antibactériennes : Certaines matières fabriquées par l'homme sont traitées pour ralentir le développement des bactéries et des moisissures. D'autres comme le coton, la laine mérinos et le bambou, possèdent naturellement ces qualités. Les matières naturelles fixent moins les mauvaises odeurs que les tissus synthétiques.
- Le développement durable : Si l'impact environnemental vous préoccupe, choisissez des produits fabriqués dans une optique de durabilité. À l'heure actuelle, il n'existe pas de norme industrielle ou de certification acceptée pour la durabilité des vêtements, mais recherchez des produits qui réduisent les déchets et ont une faible empreinte carbone. Cela inclut les produits fabriqués avec des tissus naturellement biodégradables comme le coton biologique, le chanvre et le bambou, ainsi que les semi-synthétiques comme le lyocell. Envisagez un mélange de tissus qui sera efficace sur différents plans, comme des shorts de sport combinant du polyester recyclé ou de l'élasthanne. De nombreux produits Nike utilisent du polyester et du nylon recyclés, ou réutilisent des plastiques, des fils et des textiles existants.
2. Trouvez le modèle qui vous convient
Long ou court ? Ajusté ou ample ? La réponse dépend de l'activité que vous pratiquez et de ce que vous appréciez en termes de confort. Voici des conseils pour les entraînements les plus communs en salle de sport :
- Running - Pour le cardio intensif et les activités impliquant beaucoup de mouvement, optez pour des shorts qui vous aident à rester libre. Une entrejambe raccourcie sera particulièrement appréciable pour le running, le vélo elliptique, le vélo stationnaire et les activités d'aérobic, dans lesquelles un tissu ample est une source de distraction.
- Training - Pour les exercices de musculation intenses, vous voudrez quelque chose de souple et de léger qui offre néanmoins un bon maintien. Recherchez une ceinture fine et confortable à la taille qui maintiendra le short en place pendant les activités intenses.
- Yoga - La fraîcheur est une priorité absolue sur le tapis. Les shorts en tissu doux, extensible et anti-transpiration sont parfaits pour cela. De nombreux yogis apprécient également une coupe près du corps avec un minimum de coutures pour plus de confort.
En règle générale, une coupe plus ajustée est moins susceptible de glisser lorsque vous bougez beaucoup. Mais certains athlètes se sentent plus à l'aise et plus sûrs d'eux lorsqu'ils s'entraînent dans des shorts à coupe décontractée. Les shorts décontractés avec doublure peuvent offrir le meilleur des deux mondes en aidant à prévenir les irritations. Certains shorts sont dotés d'une doublure de compression, qui peut vous aider à bénéficier d'un soutien et d'un confort optimaux grâce à une coupe ajustée et extensible et à une technologie anti-transpiration. Les shorts de compression se portent bien par-dessus d'autres modèles plus amples.
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3. Affichez votre style personnel
La performance des shorts de fitness ne fait pas tout. Vous voulez également être à votre avantage. Pour choisir votre style, deux éléments sont à considérer : la fonctionnalité et l'esthétique.
Vous préférez les shorts avec des poches ? Il vous faut des poches qui vous permettent de vaquer à vos occupations sans inquiétude. Des poches ouvertes feront l'affaire si vous transportez simplement vos clés à la salle de sport, mais une poche zippée sera plus sûre pour garder votre téléphone à proximité pendant que vous soulevez de la fonte. Et si vous écoutez de la musique pendant que vous courez sur le tapis de course, il vous faut peut-être une poche dans la doublure pour immobiliser votre téléphone.
Les matières, la coupe et les poches détermineront également l'aspect du short sur vous. Êtes-vous un fan de couleurs neutres, de détails minimalistes et de lignes épurées ? Ou cherchez-vous quelque chose d'audacieux, de voyant et de surprenant ? En enfilant votre short de fitness, vous devez vous sentir prêt à conquérir le monde, alors ne lésinez pas sur le style.
Questions fréquentes lors de l'achat d'un short
Quel prix dois-je mettre pour un short d'entraînement ?
De tous vos vêtements de sport, c'est sans doute le bas qui souffrira probablement le plus. Alors préparez-vous à adapter vos dépenses. Le prix dépend beaucoup de la marque et de la matière, mais vous pouvez tabler sur 25 USD pour les entrées de gamme et environ 80 USD pour un short d'entraînement haut de gamme. Un short spécialisé et tout ce qui contient une compression intégrée risque de dépasser ce budget.
Combien de shorts de sport est-ce que je devrais acheter ?
Avec autant de modèles différents disponibles, vous pourriez être tenté de ramener tout le magasin à la maison. Mais vous n'avez besoin que de quelques shorts de fitness pour tenir le coup entre deux journées de lessive. Évitez de porter à plusieurs reprises vos shorts d'entraînement pendant cette période. Même s'il est peu probable que cela provoque un problème de santé, cela peut entraîner certaines infections et réactions inflammatoires, et se traduira certainement par une augmentation des mauvaises odeurs. Voici un calcul simple : si vous faites la lessive une fois par semaine et que vous vous entraînez cinq fois par semaine, vous devez acheter cinq shorts.
Quelle est la différence entre les shorts d'entraînement pour Homme et pour Femme ?
Aujourd'hui, les différences entre les shorts pour Homme et pour Femme sont moins marquées, car de nombreux athlètes préfèrent des vêtements d'entraînement neutres. D'une manière générale, les shorts pour Homme ont tendance à avoir une longueur d'entrejambe plus longue et un meilleur maintien au niveau de l'aine. Les shorts pour Femme ont généralement une ceinture plus haute, une longueur d'entrejambe plus courte et moins d'espace à l'avant.
En quoi consiste le short 2-en-1 ?
Le short 2-en-1 est composé d'un short intérieur ajusté fixé à un short extérieur plus ample. Il est souvent utilisé pour la pratique du running et par des athlètes qui cherchent des solutions respirantes qui réduisent les irritations.
Comment laver mon short de fitness ?
Suivez les instructions spécifiques à votre short, mais si vous avez coupé les étiquettes, utilisez un cycle de lavage à l'eau froide et un cycle de séchage à basse température. L'utilisation d'un étendoir vous permettra de prolonger la durée de vie de votre short de sport. Un prélavage dans du vinaigre aidera à éliminer les odeurs et les taches.
Que dois-je porter sous mon short de fitness ?
Hommes et femmes devraient envisager de porter un short de compression ou un vêtement première couche sous leur short de fitness. Certains hommes peuvent choisir de ne rien porter si le short d'entraînement intègre du mesh ou une doublure de maintien. Enfin, pour tous, mieux vaut opter pour des matières anti-transpiration plutôt que des matières absorbantes.