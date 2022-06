3 conseils pour acheter le bon short de sport pour votre prochain entraînement

Long ou court ? Ajusté ou ample ? La réponse dépend de l'activité que vous pratiquez et de ce que vous appréciez en termes de confort. Voici des conseils pour les entraînements les plus communs en salle de sport :

Running - Pour le cardio intensif et les activités impliquant beaucoup de mouvement, optez pour des shorts qui vous aident à rester libre. Une entrejambe raccourcie sera particulièrement appréciable pour le running, le vélo elliptique, le vélo stationnaire et les activités d'aérobic, dans lesquelles un tissu ample est une source de distraction.

Training - Pour les exercices de musculation intenses, vous voudrez quelque chose de souple et de léger qui offre néanmoins un bon maintien. Recherchez une ceinture fine et confortable à la taille qui maintiendra le short en place pendant les activités intenses.

Yoga - La fraîcheur est une priorité absolue sur le tapis. Les shorts en tissu doux, extensible et anti-transpiration sont parfaits pour cela. De nombreux yogis apprécient également une coupe près du corps avec un minimum de coutures pour plus de confort.

En règle générale, une coupe plus ajustée est moins susceptible de glisser lorsque vous bougez beaucoup. Mais certains athlètes se sentent plus à l'aise et plus sûrs d'eux lorsqu'ils s'entraînent dans des shorts à coupe décontractée. Les shorts décontractés avec doublure peuvent offrir le meilleur des deux mondes en aidant à prévenir les irritations. Certains shorts sont dotés d'une doublure de compression, qui peut vous aider à bénéficier d'un soutien et d'un confort optimaux grâce à une coupe ajustée et extensible et à une technologie anti-transpiration. Les shorts de compression se portent bien par-dessus d'autres modèles plus amples.