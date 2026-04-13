Running vs cyclisme : qu'est-ce qui me convient le mieux ?

Qu'est-ce qui compte comme du running ? Le Cambridge English Dictionary fournit une définition assez large : « l'activité consistant à se rendre rapidement quelque part à pied, en tant que sport ou pour le plaisir ». Cela signifie que le jogging, le trail, le running sur tapis de course, le sprint et le running sur route entrent tous dans cette catégorie.

« Bien qu'il soit important de veiller à sa posture et de ne pas parcourir de trop longues distances trop tôt, il s'agit d'une forme d'activité très accessible pour de nombreuses personnes », explique Timothy Miller, M.D., chirurgien orthopédique en médecine du sport au Wexner Medical Center de l'Université d'État de l'Ohio. « Après tout, ce sport requiert peu d'équipement, à part des chaussures adaptées à vos besoins, et vous pouvez commencer lentement et constater des bénéfices au fur et à mesure de votre progression. » Ces avantages comprennent :

Amélioration de la densité osseuse : le Cedars-Sinai Medical Center note que les athlètes pratiquant le running accumulent une concentration plus élevée d'hormones de renforcement osseux que les personnes qui font de la marche. Cela conduit à une augmentation de l'absorption du calcium dans les os, ce qui augmente la densité osseuse. En comparaison, des recherches ont montré que le cyclisme n'entraîne aucune augmentation de la densité osseuse ou, dans certains cas, une diminution de la densité osseuse.

le Cedars-Sinai Medical Center note que les athlètes pratiquant le running accumulent une concentration plus élevée d'hormones de renforcement osseux que les personnes qui font de la marche. Cela conduit à une augmentation de l'absorption du calcium dans les os, ce qui augmente la densité osseuse. En comparaison, des recherches ont montré que le cyclisme n'entraîne aucune augmentation de la densité osseuse ou, dans certains cas, une diminution de la densité osseuse. Meilleure gestion du temps : comme l'a expliqué le Dr Miller, le running nécessite peu d'équipement, à part une paire de chaussures apportant un bon maintien. À moins de vouloir utiliser un tapis de course, il est possible de courir à peu près partout.

comme l'a expliqué le Dr Miller, le running nécessite peu d'équipement, à part une paire de chaussures apportant un bon maintien. À moins de vouloir utiliser un tapis de course, il est possible de courir à peu près partout. Davantage de sollicitation des muscles du bas du corps lors de l'impact : pour absorber les chocs et te propulser vers l'avant, ton corps sollicite plusieurs muscles du bas du corps lorsque tu cours, tels que les fessiers, quadriceps, ischio-jambiers et mollets.

Une étude publiée dans la revue Progress in Cardiovascular Diseases qualifie le running de « médecine du style de vie clé pour la longévité », car cette activité offre des avantages significatifs pour la santé et la prévention des maladies chroniques, quels que soient le sexe, l'âge, le poids et l'état de santé.