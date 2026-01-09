Comment choisir une brassière de sport

Comment choisir la bonne brassière de sport ?
Guide d'achat
Les brassières de sport Nike sont adaptées aux nombreux besoins des athlètes. Découvre notre sélection.
Une brassière de sport confortable et avec un bon maintien peut faire toute la différence pendant l'entraînement. Il est essentiel de savoir comment la choisir pour trouver la bonne taille et le modèle adapté à ton entraînement.
Dans le monde, il existe un nombre incalculable de brassières de sport, avec diverses caractéristiques selon les activités et le confort souhaité. Nike propose différentes brassières de sport :
- Si tu recherches la brassière de soutien ultime pendant ces entraînements de haute intensité, essaie la Nike Rival, qui dispose d'un soutien-gorge à armatures flexible et d'un rembourrage confortable.
- La Nike Swift offre aux runneuses un excellent maintien, aidant à réduire le mouvement des tissus afin que tu puisses te concentrer sur ton run et rien d'autre.
- La Nike Universa est un excellent choix si tu prévois un entraînement de haute intensité et que tu veux une brassière qui montre zéro trace de transpiration.
- Pour les athlètes au mental d'acier, la brassière Nike Swoosh est idéale. Très couvrante pour plus de maintien à chaque move.
- La Nike Pro Seamless est une option parfaite pour toi lorsque tu bouges beaucoup. Elle t'aide à te sentir en confiance pendant ton entraînement en met en avant tes progrès, pas tes coutures.
- Pour une protection minimaliste, choisis la Nike Indy. Ce modèle épuré assure un bon maintien et te laisse bouger librement tout en te mettant en valeur.
- La Nike Zenvy te permet de t'étirer librement et en douceur, grâce à son tissu InfinaSoft.
La brassière de sport idéale est bien ajustée et permet une certaine souplesse de mouvement. Une brassière de sport qui n'est pas bien ajustée peut causer des irritations, ne pas assurer un bon maintien ou être trop serrée au niveau de la cage thoracique.
Découvrez dans ce guide tous les conseils pour choisir une brassière de sport.
Concilier activité et impact
Les brassières Nike sont disponibles dans tous les niveaux de maintien. Garde ces infos en tête au moment de choisir le niveau de maintien adapté à tes besoins, qui peut varier selon tes entraînements.
Brassières de sport à maintien supérieur
Les exercices à fort impact tels que le running ou les sauts impliquent des rebonds et des mouvements plus amples. Pour ce type d'activité, choisis une brassière de sport à fort impact. C'est l'idéal pour maintenir ta poitrine et éviter qu'elle ne bouge trop. En limitant les douleurs à la poitrine et les distractions possibles, les brassières de sport à maintien supérieur sont parfaites pour le tennis, le basket et le HIIT.
Les brassières de sport à maintien supérieur Nike Dri-FIT intègrent de larges bretelles, des fermoirs sécurisés dans le dos et des bonnets de maintien. Cette attention particulière portée au maintien permet d'éviter les irritations et de ne pas te gêner.
Si vous avez une poitrine généreuse, il est préférable de choisir une brassière de sport à maintien normal ou supérieur, même pour les exercices à faible impact. Tu profiteras d'une meilleure protection et compression, pour un maintien et un confort parfaits pendant l'exercice.
Brassières de sport à maintien normal
Pour les exercices à impact moyen, opte pour une brassière de sport à maintien normal. Le vélo, le rameur ou le renforcement musculaire sont des exercices à impact moyen. Ces types d'exercices nécessitent toujours un maintien multidirectionnel et une compression, mais à un niveau inférieur à ce qu'offrent les brassières de sport à maintien supérieur.
Les brassières de sport à maintien normal Nike Dri-FIT sont confectionnées dans un tissu doux et lisse avec un maintien parfait. Ce type de brassière est idéal pour les petites poitrines, même si les personnes à forte poitrine pourront aussi préférer ce maintien pour les exercices à faible impact.
Brassières de sport à maintien léger
Les exercices à faible impact comme le pilates, le yoga ou la musculation impliquent moins de mouvements. C'est pourquoi une brassière de sport à maintien léger convient.
Les brassières de sport à maintien léger Nike Dri-FIT sont légères, confortables et adaptées au quotidien, même quand tu ne fais pas de sport. Le tissu doux, respirant et extensible accompagne vos mouvements.
Trouve la bonne taille de brassière
Avoir une brassière bien ajustée est essentiel pour le confort. Découvre comment prendre tes mesures pour trouver la bonne taille de brassière.