Quels vêtements de running porter par temps froid

Pas de saison morte : que porter pour courir par temps froid
Guide d'achat
Apprends à superposer les couches comme un pro avec un équipement de running d'hiver doté des meilleures technologies de performance Nike.
Courir par temps froid ne signifie pas forcément avoir les mains gelées ou les dents qui claquent. Si tu portes les bons vêtements avec les bonnes technologies Nike, le mauvais temps n'existe pas.
Apprendre à superposer les couches est la clé pour courir en hiver sans sacrifier son confort. Tu dois porter des vêtements qui s'adaptent à ton corps à mesure qu'il se réchauffe. C'est-à-dire des vêtements première couche qui évacuent la transpiration de la peau pour une évaporation rapide, des vêtements deuxième couche qui emprisonnent la chaleur et des couches extérieures qui te protègent du vent, de la pluie et de la neige. Si tu t'habilles correctement, ton équipement t'aidera à affronter les éléments et à continuer à bouger, quelle que soit la température.
Que tu te lances dans un tempo run avant l'aube ou que tu avales les kilomètres le jour le plus froid de l'année, l'objectif est le même : rester au chaud sans surchauffer. Voici comment créer des tenues pour le running par temps froid en misant sur certaines des meilleures innovations de Nike en matière de vêtements haute performance.
Un vêtement première couche anti-transpiration
Le vêtement première couche constitue ta première ligne de défense contre le froid. Mais le but ici n'est pas encore d'apporter de la chaleur. L'idée est plutôt de gérer l'humidité. Conçus pour être portés à même la peau, ces vêtements première couche utilisent la technologie Nike Dri-FIT pour évacuer la transpiration pendant que tu cours, ce qui t'évite le froid dû au port de vêtements mouillés par temps froid.
Hauts première couche
Des débardeurs élégants aux t-shirts à manches courtes près du corps et aux pièces à manches longues ajustées, Nike propose une grande variété de hauts autour desquels composer une tenue pour le running par temps froid.
Pour allier respirabilité et légèreté, pense au maillot Nike Fast Running ou au maillot Nike Running. Ces deux modèles sans manches sont conçus avec la technologie Nike Dri-FIT et des matériaux doux qui ne crée pas de gêne. Le débardeur Nike Pro sans manches est un modèle ajusté qui associe une technologie anti-transpiration, un tissu en maille extensible et des coutures plates pour une coupe confortable et près du corps qui offre une sensation de maintien durable, kilomètre après kilomètre. Conçu pour la respirabilité, le débardeur de running Nike Swift évacue la transpiration et se resserre à la taille pour faciliter la superposition. Fabriqué avec la technologie Dri-FIT, le débardeur de running Nike Trail léger et extensible présente des coutures minimales pour aider à réduire les frottements.
Si un haut à manches courtes est plus ton style, opte pour le modèle de running Nike Stride avec motifs réfléchissants. Avec ses manches raglan conçues pour réduire les frottements sous les bras et la technologie Dri-FIT ADV pour un refroidissement avancé, ce haut léger te permet de te concentrer sur ta course. Également conçu pour réduire les frottements, le haut de running Nike Swift associe un tissu léger qui évacue la transpiration à un grand empiècement en mesh dans le dos pour la respirabilité.
Crée un vêtement première couche plus couvrant en utilisant un haut à manches longues ajusté. Avec ses manches raglan pour réduire les irritations, le haut de running à manches longues Nike Stride est fabriqué à partir d'un tissu en maille léger et de la technologie Dri-FIT ADV pour t'aider à rester au sec. Le haut de running à manches longues Nike Swift est également conçu pour bouger en douceur contre la peau. Il est fabriqué dans un tissu léger qui évacue la transpiration et bloque les rayons UV.
Collants et leggings
Opte pour un collant ou un legging fin et conçu pour évacuer la transpiration si tu souhaites le porter comme première couche. Le collant de course Nike Phenom en est un excellent exemple. Nous avons placé un tissu anti-transpirant au bas des jambes et avons travaillé avec des runners pour trouver les meilleures solutions de ventilation pour les zones les plus susceptibles de chauffer. Le tissu en molleton doux et extensible fait du collant Nike Pro Warm un excellent choix lorsque les températures chutent. Il associe la technologie Nike Dri-FIT à des empiècements en mesh pour t'aider à rester au frais et au sec, quelle que soit la distance parcourue.
Pour les leggings, des modèles comme le legging de running Nike Swift associent la technologie anti-transpirante Dri-FIT à des perforations placées de façon stratégique pour aider l'humidité à s'échapper pendant que tu transpires. L'absence de coutures à l'intérieur des jambes limite les irritations pour que tu puisses tenir la distance. Pour plus de rangement, pense au legging de trail Nike, qui dispose de huit poches et utilise la technologie anti-transpiration.
Un vêtement deuxième couche thermorégulateur
En matière de chaleur, le vêtement deuxième couche fait le gros du travail. Tu as besoin de quelque chose d'isolant mais aussi de respirant, pour ne pas avoir trop chaud. Nous avons développé la technologie Nike Therma-FIT en gardant cet équilibre à l'esprit. Elle aide à retenir la chaleur corporelle sans donner trop chaud.
Hauts deuxième couche
Le haut de running à demi-zip Nike avec motifs réfléchissants te permet de superposer un vêtement légèrement chauffant grâce à la technologie anti-transpiration. Son tissu doux et brossé t'aide à garder ta ceinture abdominale au chaud tandis que le demi-zip permet à l'air de circuler pour t'aider à éviter la surchauffe. Les fils réfléchissants sur les manches en font la deuxième couche idéale pour courir dans l'obscurité. La technologie de régulation thermique Therma-FIT ADV et le tissu incroyablement doux confèrent au haut de running Nike Swift à 1/4 de zip avec motifs réfléchissants une sensation de confort idéale pour l'entraînement par temps froid. Une poche à zip offre un espace de rangement sécurisé et des ouvertures pour les pouces permettent une protection supplémentaire par temps froid.
Vestes sans manches
Réchauffe-toi avec une veste sans manches conçue pour le running en hiver. La veste de running sans manches avec motifs réfléchissants Nike associe la technologie Therma-FIT ADV à une isolation synthétique légère pour t'aider à maintenir une température corporelle stable. Pour une protection déperlante, opte pour la veste de running sans manches en duvet Nike AeroLoft. Elle combine la technologie Therma-FIT ADV, une isolation en duvet confortable et une coque déperlante pour t'aider à rester au chaud et au sec par temps humide.
La veste de running sans manches Nike Swift associe la technologie Therma-FIT confortable à un revêtement déperlant et à une isolation synthétique légère. Un empiècement en maille extensible dans le dos offre de l'amplitude de mouvement, tandis qu'un cordon de serrage à la taille te permet de te protéger des vents glacés. Si tu cherches la réflectivité et la chaleur, pense à la veste de running sans manches Nike Swift avec motifs réfléchissants. Elle associe la technologie avancée de régulation thermique Therma-FIT ADV de Nike à une isolation synthétique et à une coque extérieure entièrement réfléchissante pour te réchauffer lors de tes courses tôt le matin et tard le soir.
Pantalons, leggings ou shorts
Conçu pour le running en hiver, le pantalon de running Nike avec motifs réfléchissants combine une technologie anti-transpiration et un tissu tissé extensible avec fils réfléchissants sur le bas des jambes. Ceux qui ont tendance à avoir chaud, même lorsqu'ils courent par temps froid, préféreront peut-être le short de running avec motifs réfléchissants Nike 2-en-1. Son design deux-en-un offre un bon équilibre entre maintien, couvrance et mobilité en associant un short intérieur ajusté et extensible à un short extérieur ample à motifs réfléchissants. Nike Dri-FIT ADV ajoute une technologie avancée de refroidissement et d'évacuation de la transpiration pour t'aider à rester au sec et à l'aise.
Ajoute de la chaleur et de la réflectivité à tes runs hivernaux avec le legging de running Nike Swift épais et confortable à motifs réfléchissants. Nous avons ajouté la technologie Therma-FIT ADV thermorégulatrice au tissu en maille doux et brossé pour t'assurer une isolation contre le vent et le froid. Trois poches offrent beaucoup de rangement tandis qu'un cordon de serrage à la taille assure un maintien ajusté. Si tu cherches un short, pense au short de running Nike Swift 2-en-1 à motifs réfléchissants. Il associe un short intérieur extensible et anti-transpirant à un short extérieur ample pour une couverture optimale à chaque foulée.
Une couche extérieure résistante aux intempéries
L'hiver apporte toutes sortes de conditions météorologiques : fortes chutes de neige, vents hurlants, pluie glacée et températures glaciales. Ça veut dire que ta couche extérieure doit être entièrement dédiée à ta protection. Elle assure ce rôle grâce à la technologie Nike Storm-FIT ou à la technologie Repel déperlante. Une bonne veste peut faire la différence entre abandonner un run et finir en beauté.
Légère et dotée de nombreuses technologies, la veste de running Nike AeroSwift aide à bloquer le vent et l'eau grâce à la technologie Storm-FIT. De plus, la technologie innovante Aerogami de Nike laisse l'air circuler quand tu en as le plus besoin en ouvrant de minuscules aérations lorsque tu transpires, pour une sensation de fraîcheur bienvenue. Les deux technologies se combinent pour transformer cette veste en une couche respirante et résistante aux intempéries.
Conçue pour te permettre d'ajouter de la chaleur sans ajouter de volume, la veste de running Nike AeroLoft associe notre technologie avancée Therma-FIT à une isolation en duvet pour t'aider à rester au chaud par temps froid. Une finition déperlante évacue l'eau pour t'aider à rester au sec lorsque tu cours sous une pluie légère. Une capuche repliable offre une protection supplémentaire quand tu en as besoin, et se range facilement dans le col le reste du temps. Pour les femmes, la veste de running Nike Swift associe la technologie Therma-FIT à un revêtement déperlant pour offrir chaleur et légèreté dans des conditions humides.
Si les vestes repliables sont plus ton style, pense à ce modèle de running Nike Stride léger et déperlant. Elle se replie dans une poche latérale pour un rangement pratique lors de tes déplacements. De plus, son tissu en nylon lisse bloque les rayons UV, pour t'aider à affronter toutes les météos. La veste de running Nike Swift se replie en outre dans sa poche latérale pour un transport et un rangement faciles. Elle est conçue pour relever le défi des runs sous la pluie grâce à la technologie déperlante Repel de Nike.
Chaussettes épaisses et confortables
Ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne paire de chaussettes épaisses. Lorsque tu cours par temps froid, tes pieds ont besoin de chaleur. Mais ils ont également besoin de respirabilité, d'un amorti stratégique et d'un pouvoir d'évacuation de la transpiration pour aider à prévenir les ampoules. Avec de multiples silhouettes, tissus et poids disponibles, les chaussettes de la collection Nike Running t'aident à avancer, kilomètre après kilomètre. Liza Wolfe, chef de produit chez Nike, les décrit comme « les chaussettes de running les plus performantes que nous ayons proposées à ce jour, basées sur deux ans de recherche, de développement et d'observations directes partagées par la communauté des runners ».
Chaussettes mi-mollet en laine Nike Running Lightweight
Idéales pour les conditions hivernales, elles associent une conception légère à la technologie anti-transpiration de Nike et à des fibres en laine confortables pour une chaleur respirante. Toutes les silhouettes (mi-mollet, mi-mollet basses et invisibles) sont conçues pour aider à réduire les ampoules grâce à un maintien dans des zones clés comme la voûte plantaire et le tendon d'Achille.
Chaussettes mi-mollet Nike Running Midweight
Conçues pour les runs par temps froid et pour ton kilométrage quotidien, ces chaussettes polyvalentes aident tes pieds à rester à l'aise grâce à la technologie anti-transpiration et au micro-rembourrage placé de façon stratégique au talon et aux orteils. Le soutien asymétrique de la voûte plantaire épouse parfaitement la forme de ta voûte plantaire, tandis que la technologie de maintien du talon de Nike assure un ajustement sûr.
Accessoires chauds et confortables
Tu as couvert ton tronc et tes pieds, mais qu'en est-il de tes oreilles, de ton cou, de ta tête et de tes mains ? Complète tes tenues de running hivernales avec un bandeau, un cache-cou, un bonnet ou des gants.
Gants
La technologie Nike Therma-FIT, qui régule la chaleur, fait des gants de running Nike Pacer Midweight un incontournable pour le running par temps froid. Le tissu anti-transpirant au niveau du poignet aide à rester au sec. Et les doigts compatibles avec les écrans tactiles te permettent de vérifier tes statistiques dans l'application Nike Run Club sans avoir à interrompre ta course.
Bonnet, casquette ou bandeau
Empêche la chaleur de s'échapper par la tête en ajoutant un bonnet à ton équipement pour le froid. Pour plus de confort, opte pour le bonnet de running à revers Nike Peak. Il est fabriqué avec un tissu doux et extensible et la technologie Nike Dri-FIT pour t'aider à rester au chaud et au sec. Sa conception sans structure te permet de le ranger facilement dans une poche si tu as trop chaud en cours de route. Pour la réflectivité et l'action anti-transpirante, opte pour cette casquette Nike Fly. Son tissu respirant et extensible intègre la technologie anti-transpirante avancée de Nike pour t'aider à rester au frais. Si tu as juste besoin d'un peu plus de chaleur autour des oreilles, enfile le bandeau Nike Strike Elite. Il est fabriqué en tissu Fleece doux et sa largeur est conçue pour couvrir tes oreilles.
Tour de cou
Ajoute de la chaleur sans ajouter de poids avec le tour de cou Nike. Conçu pour être porté de différentes manières, ce cache-col anti-transpirant aide à conserver la chaleur autour du cou, du bas du visage et même des oreilles sans pour autant te faire transpirer abondamment. Tire-le sur ton nez pour plus de couverture, porte-le froissé autour du cou ou remonte-le dans un style bandana pour couvrir tes oreilles et ta tête.
Manchons
Tu recherches davantage de couverture sans pour autant vouloir superposer un vêtement à manches longues ? La conception à double maille des manchons de compression à action ciblée Nike utilise les zones de chaleur élevée de ton corps pour fournir une chaleur respirante et un maintien ciblé grâce à la technologie anti-transpiration de Nike et à l'absence de coutures.
Chaussures de running d'hiver
Bien que tes chaussures soient importantes toute l'année, elles le sont encore plus lorsque tu cours dans des conditions froides et humides. Tu as besoin de chaussures de running qui offrent une adhérence et une protection imperméable pour t'aider à te déplacer sur les routes glissantes et les sentiers détrempés.
Découvre notre guide des meilleures chaussures de running Nike pour le froid.