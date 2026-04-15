Comment trouver la bonne chaussure de running

L'anatomie de tes pieds et la manière dont tu cours peuvent jouer dans le choix de tes chaussures. Voilà comment tenir compte des problèmes les plus courants :

Surpronation ou supination

Tout le monde a besoin d'un certain degré de pronation. Pendant un run, le pied adopte naturellement une position de pronation (vers l'intérieur) lorsqu'il vient toucher le sol, puis une position de supination (vers l'extérieur) lorsqu'il en décolle. Cette bascule naturelle d'une position à l'autre nous permet d'être agiles sur nos pieds et d'être capables d'évoluer sur des terrains accidentés, précise Welch. Et surtout, « c'est une manière pour ton corps d'absorber les chocs pour éviter les blessures ».

Des problèmes surviennent si le niveau de pronation est excessif. Les personnes qui ont une surpronation préféreront des chaussures stables, avec une semelle intermédiaire plus ferme qui empêche leur pied de trop s'affaisser. Les personnes qui ont une supination s'en sortent généralement mieux avec des chaussures neutres, qui offrent plus d'amorti (mais moins de maintien) et qui absorbent plus les chocs.

Pieds plats ou voûte plantaire creuse

Si tu as les pieds plats, envisage plutôt une chaussure qui t'apporte plus de maintien, indique Welch. Les personnes qui ont une voûte plantaire creuse « peuvent généralement porter ce qu'elles veulent et performer dans une chaussure neutre », explique-t-il.

Aponévrosite plantaire

L'aponévrosite plantaire est une blessure du fascia plantaire, une large bande fibreuse qui traverse le milieu du pied et vient soutenir la voûte plantaire, explique Ian Klein. Souvent, elle est causée par un excès de stress, comme un sur-entraînement ou une soudaine augmentation de la distance. L'inflammation cause généralement une douleur lancinante le long de la plante du pied, du talon aux orteils.

Si ton aponévrosite est légère ou identifiée et traitée rapidement, tu peux généralement continuer la course tant que tu ne fais pas trop de kilomètres. Si c'est ton cas, plus la chaussure te maintient, mieux c'est. Une chaussure stable avec plus d'amorti au niveau du talon peut participer à réduire la douleur.