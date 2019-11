Paul George

George put inspiratie uit een van zijn favoriete citaten: "Don't tell me the sky's the limit when there are footprints on the moon." Voor hem is dit een metafoor voor zijn reis van het kleine Palmdale in Californië tot ster van de NBA. Ook staat het citaat symbool voor zijn enorme gedrevenheid. De PG x NASA collectie spreekt tot zijn passie om uit te groeien tot een van de grootste basketbalsterren ooit.