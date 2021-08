Hoe je beter voor jezelf kunt zorgen

Denk je bij zelfzorg aan uitgebreid badderen en filmmarathons onder een verzwaarde deken? Dat hoort er wel bij, maar zelfzorg behelst meer. "Zelfzorg is de dagelijkse, consistente, fundamentele manier waarop je voor jezelf zorgt, op fysiek, emotioneel en geestelijk vlak. Het stelt je in staat om de best mogelijke versie van jezelf te zijn", aldus Theresa Melito-Conners, PhD, zelfzorgexpert, educatief consultant en auteur gevestigd in Massachusetts.



Zelfzorg is meer dan jezelf in de watten leggen. Het kan ook inhouden dat je iets onaangenaams doet waar je op den duur profijt van hebt (zoals een tandartsbezoek), of dat je doet waar je in een bepaalde situatie behoefte aan hebt (denk aan een lunchpauze nemen), zegt Ellen Bard, lid van de British Psychological Society en auteur van This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Als je dit doet, leer je je energiereserves beter aan te vullen, waardoor je volledig toegewijd kunt aantreden op je werk, je training en in je relaties, zegt Bard. En in plaats van tijd en energie te verspillen aan jezelf tot rust manen, geef je jezelf de innerlijke middelen om de problemen op te lossen die de stress die je probeert te onderdrukken veroorzaken. Je legt in feite de ontbrekende stukjes van de puzzel in plaats van dat je er een hoop willekeurige stukjes in probeert te proppen.