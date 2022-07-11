Hoe je beter voor jezelf kunt zorgen

Denk je bij zelfzorg aan uitgebreid badderen en filmmarathons onder een zacht dekentje? Dat hoort er zeker bij, maar zelfzorg is meer dan dat. "Zelfzorg is de dagelijkse, consistente, fundamentele manier waarop je voor jezelf zorgt, op fysiek, emotioneel en geestelijk vlak. Daardoor kun je de best mogelijke versie van jezelf zijn", aldus Theresa Melito-Conners, PhD, zelfzorgexpert, educatief consultant en auteur in Massachusetts. Als je in alle opzichten in topvorm bent, kun je makkelijker omgaan met de grote en kleine obstakels in het leven.



Zelfzorg is meer dan jezelf in de watten leggen. Het kan ook inhouden dat je iets onaangenaams doet waar je op den duur profijt van hebt (zoals een tandartsbezoek), of dat je doet waar je in een bepaalde situatie behoefte aan hebt (zoals fatsoenlijk de tijd nemen om te lunchen), zegt Ellen Bard, lid van de British Psychological Society en auteur van This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Als je dit doet, leer je je energiereserves beter aan te vullen, waardoor je volledig toegewijd kunt zijn in je werk, opleiding en in je relaties, zegt Bard. En in plaats van tijd en energie te verspillen aan jezelf tot rust manen, geef je jezelf de innerlijke middelen om de problemen op te lossen die de stress die je probeert te onderdrukken veroorzaken. Je legt in feite de ontbrekende stukjes van de puzzel in plaats van dat je er een hoop willekeurige stukjes in probeert te proppen.



Als je goed voor jezelf wilt zorgen, moet je jezelf echt goed kennen, zegt Bard. "Waar de een baat bij heeft, werkt misschien voor de ander helemaal niet. En wat we op het ene moment nodig hebben, is op het andere moment misschien wel het laatste waar we op zitten te wachten. Zelfzorg draait om tijd voor jezelf nemen en luisteren naar wat je hart, geest en lichaam nodig hebben."



Het belangrijkste is dus om je zelfzorg af te stemmen op je behoeften op dat moment. Als je dit goed doet, zul je je doelen met plezier behalen. Deze gids met professionele inzichten kan je daarbij helpen.