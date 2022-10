Een tekort aan deze drie vitamines en mineralen kan je work-out verstoren

Over het algemeen is de kans op een tekort aan deze drie voedingsstoffen voor vegetariërs en veganisten groter, omdat ze voornamelijk in dierlijke producten zitten. In een position paper uit 2016 van de Academy of Nutrition and Dietetics werd gesteld dat hoewel gebalanceerde vegan en vegetarische diëten gezond zijn, het – zeker voor veganisten – een goed idee is om supplementen te slikken zoals ijzer, vitamine B12 en vitamine D.

Omnivoren boffen wat betreft vitamine B12 en ijzer. Zolang een dieet gevarieerd is wat betreft bronnen van eiwit en genoeg voedselrijke planten bevat, zoals bladgroenten, noten en zaden, kunnen ijzer- en vitamine B12-tekorten grotendeels worden vermeden, zolang er geen onderliggende kwalen in het spel zijn. Vitamine D is een ander verhaal, omdat die maar in een beperkt aantal voedingsstoffen voorkomt en het gehalte in het bloed ook afhankelijk is van de beschikbaarheid van zonlicht. In de winter, of als je ergens woont waar maar weinig zonlicht is, kan het nodig zijn om een vitamine D-supplement te slikken.

Het kost tijd om te herstellen van een tekort aan voedingsstoffen en je kunt het beste de hulp van een diëtist inroepen die voor jou persoonlijk een gebalanceerd dieet met eventuele supplementen kan aanbevelen. Het goede nieuws? Vaak hoef je supplementen maar korte tijd te slikken, of totdat de vitamines/mineralen in je lichaam weer op peil zijn.

Tekst door Sydney Greene, M.S., R.D.N.