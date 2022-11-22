Waarom zelfmassage de ultieme routine vóór je work-out is

Volgens Jones is zelfmassage een belangrijke gewoonte om blessures te voorkomen bij atleten. "Het vermindert het risico op overbelaste spieren en andere veelvoorkomende blessures", zegt hij.

(Gerelateerd: Veelvoorkomende hardloopblessures om voor op te passen, volgens fysiotherapeuten)

Het masseren van de spieren kan enorm helend werken, omdat het de doorbloeding verbetert. Je cellen krijgen hierdoor meer zuurstof, wat het herstelproces versnelt. Bovendien blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers aan het Wyss Institute en de Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, dat massage kan helpen de cellen die ontstekingen in het spierweefsel veroorzaken te laten samentrekken, wat ook aan spierherstel kan bijdragen.

Zelfmassage kan ook "microtrauma in je weefsel verminderen, wat verantwoordelijk kan zijn voor de pijn in de dagen na een work-out", zegt Jones. "Daardoor kun je sneller herstellen en kun je ook zo snel mogelijk weer verder met je training of een wedstrijd", zegt hij.

Verlate spierpijn, ook wel bekend als DOMS of 'delayed onset muscle soreness' kan optreden binnen 24 uur na een work-out en tot zeven dagen duren (waarbij de pijn vaak het heftigst is in de eerste drie dagen). Hoewel niet helemaal bekend is wat DOMS precies veroorzaakt, toont onderzoek aan dat zelfmassage met name helpt bij het verlichten van DOMS-symptomen en daarmee bij een sneller herstel.

Als je zelfmassage toepast om sneller te kunnen herstellen, is het belangrijk om een medische professional te raadplegen om de technieken en methodes aan te leren die geschikt zijn voor jou.

"Wanneer een bepaalde spiergroep of een bepaald lichaamsdeel niet naar behoren functioneert, is het gevoeliger voor blessures. En dat geldt ook voor andere lichaamsdelen die hierdoor harder moeten werken", zegt Matt Tanneberg, chiropractor en C.S.C.S.

Wanneer je je spieren masseert om blessures te voorkomen, raadt hij een voorbereiding op de work-out aan die bestaat uit "een dynamische warming-up die enkele of alle bewegingen nabootst die je gaat uitvoeren, gevolgd door zelfmassage van alle gebieden die strak, gespannen of stijf aanvoelen."