Zes essentiële stretchoefeningen om meteen na het hardlopen te doen

Als je na het hardlopen pijn voelt in je lichaam, is dat een belangrijke indicatie dat je moet rusten en herstellen.

Stretches vormen een essentieel onderdeel van je herstel. Als je spieren warm zijn, zijn ze flexibeler. Door ze dan te stretchen, kun je je bewegingsvrijheid bevorderen en je herstel versnellen. Om precies te zijn kunnen stretches na een run pijnlijke gewrichten en spieren, ook wel verlate spierpijn genoemd, op een later moment helpen voorkomen.



Het is heel belangrijk om te stretchen na je run en je kunt zelfs stretches verwerken in je routine voorafgaand aan een run. Je kunt een aantal dynamische stretches doen als onderdeel van je warming-up, zoals leg swings, spinal rotations en arm circles. Met deze oefeningen warm je je spieren rustig op, om ze klaar te maken voor intensievere activiteiten. Als je work-out er eenmaal op zit, is het verstandig om statische stretches te doen (hierbij sta je stil).

Maar doe altijd eerst een coolingdown aan het einde van je run om je herstel goed te beginnen. Dit houdt in dat je de intensiteit voor 5 à 10 minuten terugschroeft. Je kunt rustig joggen of wandelen, of een andere aerobe oefening doen die niet al te inspannend is. Het doel hiervan is om je hartslag omlaag te brengen terwijl je spieren nog warm zijn. Dit helpt je om stretches langer vast te houden, zonder dat je staat te hijgen en puffen.



Als je je coolingdown hebt gedaan, kun je beginnen met eenvoudige stretches. Met deze isometrische oefeningen (een soort statische stretches) stretch je de spieren die hard hebben gewerkt tijdens je run.

Lees ook Wat zijn de beste hardloopschoenen voor lange afstanden?