Zes essentiële stretchoefeningen om meteen na het hardlopen te doen

Stretches helpen mogelijk om de kans op bepaalde hardloopblessures te verkleinen, met name shin splints. Onderzoek is hier alleen niet eensluidend over. Maar waar de meeste sportwetenschappers het wel over eens zijn, is dat stretchen op twee manieren kan bijdragen aan het voorkomen van blessures:

Stretchen kan je bewegingsvrijheid vergroten Stretchen kan je bloedsomloop verbeteren

Als je warme spieren stretcht, kun je hun bewegingsvrijheid vergroten. Dit heeft een direct effect op je hardloopperformance. Stijve spieren met een beperkte bewegingsvrijheid zorgen ervoor dat je minder efficiënt loopt en kunnen blessures veroorzaken. In 2019 werd zelfs een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van stijve kuitspieren. De onderzoekers zagen dat dit bij een klein aantal deelnemers effect had op het evenwicht en het vermogen om goede passen te zetten.



Door de bloedtoevoer naar de actieve spieren na het sporten te bevorderen, kun je je herstel versnellen. De bloedsomloop vervoert voedingsstoffen naar de spieren en voert afvalstoffen zoals melkzuur weg. Dit kan de symptomen van verlate spierpijn verminderen, die tot uiting kunnen komen als spierpijn, strakke spieren, gevoelige spieren, zwellingen of verminderde kracht in de geactiveerde spieren.

Dus hoe vaker je stretches doet in je routine na het hardlopen, hoe beter dit is voor je herstel. Als gevolg heb je mogelijk minder last van spierpijn en voel je je beter voorbereid op je volgende work-out.