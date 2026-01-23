Welke voordelen heeft lichaamsbeweging op de mentale gezondheid?

Het zenuwstelsel:

Het sympathische (vechten of vluchten) en parasympathische (rusten en verwerken) zenuwstelsel werken in tegenstelling in je lichaam, maar lichaamsbeweging kan helpen om angst te reguleren en uiteindelijk te beperken. Aanvankelijk kan het sympathische zenuwstelsel worden geactiveerd door intensieve lichaamsbeweging, maar het parasympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd door matige lichaamsbeweging en tijdens de afkoeling, waardoor de hartslag wordt vertraagd, de bloeddruk wordt verlaagd en de spieren worden ontspannen.

Hormonen en neurotransmitters:



Wanneer je begint te bewegen, treden er veranderingen op in je lichaam en hersenen. Je hartslag gaat omhoog, je bloed gaat sneller stromen, er wordt zuurstof getransporteerd naar je spieren en vitale organen en je hersenen reageren op de trainingsstimuli.

Je hormonen, neurotransmitters en andere moleculen worden beïnvloed. Endorfines (feel-good hormonen die werken als een pijnstiller, waardoor de perceptie van pijn wordt verminderd) werken in combinatie met dopamine (stimuleert plezier en motivatie), serotonine (een stemmingsstabiliserend hormoon) en andere zoals brain-derived neurotrophic factor (BDNF).

Wat betreft cortisol, een hormoon dat stress, metabolisme, ontstekingen en meer beheert, "Meta-analyses tonen aan dat mensen die fysiek actiever zijn, meestal gezondere dagelijkse cortisolritmes hebben", zegt Gregory Gordon, MA, CSCS, MATRx. "Ze tonen ook een 'efficiëntere' stressrespons, ofwel een lagere of sneller herstellende cortisol- en hartslagrespons op gestandaardiseerde stresstests. Dat patroon wordt geassocieerd met een betere gezondheid op lange termijn."

Voordelen:

Regelmatige lichaamsbeweging kan de productie van endorfine stimuleren, samen met andere belangrijke fysiologische resultaten, wat leidt tot verhoogde gevoelens van geluk en motivatie, terwijl het gevoel van pijn afneemt.