Welke voordelen heeft lichaamsbeweging op de mentale gezondheid?

Je kunt zelfvertrouwen in je eigen capaciteiten krijgen door in actie te komen. Als je jezelf als doel stelt om vijf dagen per week om 6 uur op te staan om een ochtendwork-out te doen, maar je op dag twee je wekker uitzet, ga je je niet geweldig voelen. Beweging kan een tool zijn om voor jezelf te zorgen, zelfvertrouwen op te bouwen en je zeker te voelen over je capaciteiten.



Uit een klinische trial, die in 2016 is gepubliceerd in Neuropsychiatric Disease and Treatment, blijkt dat fysieke activiteit direct verband houdt met zelfachting, waargenomen fysieke fitness en lichaamsbeeld. Interessant genoeg was er geen duidelijk verband met de Body Mass Index (BMI).



Wat dit ons zegt, is dat je niet een bepaald gewicht hoeft te hebben om baat te hebben bij beweging en fysieke activiteit. Iedereen met veel of weinig ervaring kan zelfachting en vertrouwen ontwikkelen door regelmatig te bewegen. Hierdoor ga je beter in je vel zitten, waardoor je ook anders in de wereld gaat staan.



Je hoeft geen marathon te lopen of persoonlijke records te breken om na je work-out trots en kracht te voelen. Je hoeft je alleen maar aan een bewegingsprogramma te houden. Doe je best, wees consequent. Dat is alles.