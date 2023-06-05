Trainen voor een triatlon, met deze tips van coaches

Als je overweegt je triatlondebuut te maken of als je wilt focussen op het verbeteren van je snelheid in plaats van je conditie, kan een sprinttriatlon daarvoor een uitstekend uitgangspunt zijn. Dit evenement bestaat meestal uit 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen, hoewel deze afstanden bij sommige wedstrijden net iets anders zijn, bijvoorbeeld langer fietsen en korter hardlopen.

Dit in tegenstelling tot een volledige triatlon, ook wel een Olympische triatlon genoemd, die bestaat uit 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. Er zijn ook langere wedstrijden, denk aan de bekende Ironman, waarbij je 3,9 kilometer zwemt, 180 kilometer fietst en 42,2 kilometer hardloopt.

Hou er rekening mee dat iedereen op een bepaald fitness- en ervaringsniveau begint te trainen en dat de training voor al deze soorten triatlons ongeveer gelijk kan zijn, zegt triatloncoach Natasha Van Der Merwe (die sinds 2010 ook professioneel triatlete is). Het grootste verschil zit in de intensiteit en frequentie van de training, maar het doel is hetzelfde: het verbeteren van alle drie de disciplines.

Aangezien je vaardigheden moet opbouwen in drie verschillende sporten, is een goed uitgangspunt om elke sport twee of drie keer per week te beoefenen, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt om te trainen, aldus Van Der Merwe. Als je al regelmatig sport, zou een voorbeeld van een wekelijkse trainingsroutine ter voorbereiding op een sprinttriatlon er ongeveer als volgt uit kunnen zien:

Twee of drie fietssessies van elk 30 minuten tot een uur

Twee of drie runs van elk 30 tot 45 minuten

Twee of drie zwemsessies van elk 30 tot 40 minuten

Hou er rekening mee dat dit voor beginners een intensieve hoeveelheid training is, en als je met zo'n schema begint zonder het geleidelijk op te bouwen, loop je een groter risico op blessures door overbelasting. Maar dit geeft je wel een idee van hoe het einddoel van een progressief trainingsschema eruit kan zien.

Of je nu al op dit niveau traint of ernaartoe werkt, door rustige work-outs af te wisselen met intervallen — bestaande uit kortere inspanningen met een hogere intensiteit — kun je efficiëntie en kracht opbouwen, zegt Van Der Merwe.

Ga je voor het eerst een triatlon doen, richt je dan op het ontwikkelen van een basisconditie en het verfijnen van je techniek zodat je gezond blijft. Van Der Merwe adviseert beginners of atleten die na een onderbreking weer beginnen met sporten om de intensiteit en duur van de work-outs geleidelijk op te bouwen. Vergeet niet: langzame en geleidelijke verbetering is cruciaal voor blessurepreventie (om nog maar te zwijgen over het feit dat je je lichaam voldoende tijd geeft om te herstellen en van de juiste brandstof voorziet).

Hieronder zie je een dagelijks (voorbeeld)schema van Van Der Merwe, gericht op het helpen van gemiddelde tot gevorderde atleten die een triatlon willen doen:

Maandag: rustige zwemsessie en flexibiliteitstraining (bijvoorbeeld weerstandstraining met een focus op oefeningen om het bewegingsbereik te verbeteren)

Dinsdag: fietswork-out met intervallen in de ochtend, gevolgd door een rustige run aan het eind van de middag

Woensdag: intervalrun in de ochtend en wedstrijdzwemmen in de middag

Donderdag: duurfietsen in de ochtend en krachttraining in de middag

Vrijdag: alleen een lange zwemsessie

Zaterdag: lange duurfietstocht (om de week)

Zondag: lange duurloop (om de week)

Als je een structuur creëert waarbij je langere fietssessies en runs om de week plant, kun je ook rustdagen inlassen: een essentieel onderdeel van je training.

Over het algemeen is dit een wekelijkse tijdsinvestering van ongeveer zes tot acht uur, hoewel je in het begin meer tijd kwijt kunt zijn aan het opbouwen van je vaardigheden, zoals fietssprints en intervalruns. Volgens Van Der Merwe hoeven deze intervallen niet veel tijd te kosten. Slechts 15 minuten aan sprints is al voldoende. Hierdoor bouw je meer kracht op zonder vermoeid te raken.

Hoelang het duurt om te trainen voor een sprinttriatlon, hangt af van hoeveel vertrouwen je hebt in je capaciteiten, zegt ze. Voor sommigen is een trainingsperiode van vier weken al genoeg, terwijl anderen zes maanden of langer nodig hebben. Als je al enige ervaring hebt met hardlopen, fietsen en zwemmen, zijn acht tot twaalf weken meestal toereikend, vanaf het begin van de training tot de wedstrijddag.

Het is belangrijk om de basics en je oefeningen onder de knie te krijgen voordat je extra work-outs toevoegt, dus zorg ervoor dat je daar de tijd voor neemt.

"Als je nog weinig ervaring hebt met duursporten, is twaalf weken een goed uitgangspunt voor alle triatlons. Je kunt dan vier weken beginnen met het opbouwen van je conditie op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van weerstandstraining. Daarna kun je je dan focussen op een doelgericht programma van acht weken", zegt Adina O'Neill, gecertificeerd Ironman-triatloncoach.

Ongeveer twee tot drie weken voor de wedstrijddag kun je beginnen met het combineren van work-outs om een wedstrijd na te bootsen, en zo de overgangen te oefenen die nodig zijn om van de ene discipline naar de andere te gaan.