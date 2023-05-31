3 gezondheidsvoordelen van pure chocolade, volgens een erkend diëtist
Voeding
Alsof je nog een reden nodig hebt om van chocola te genieten.
Chocolade is rijk aan smaak, antioxidanten en geschiedenis.
Onderzoek wijst uit dat de Maya's de eersten waren die de cacaoplant verbouwden, oftewel de plant waar cacao (en chocolade) van gemaakt worden. De oorspronkelijke versie van de drank — bestaande uit cacao, heet water en kruiden — stond bekend als de 'drank van de goden'.
In de 16e en 17e eeuw stelde men vast dat cacao geneeskrachtige eigenschappen had door zijn slijmoplossende, vochtafdrijvende, antidepressieve en lustopwekkende werking — beweringen die niet veel verschillen van de effecten die men vandaag de dag aan cacao toekent. Maar voordat we in de gezondheidsvoordelen van pure chocolade duiken, is het handig om chocolade te beschouwen als een verzamelnaam. Binnen de verzameling is er bijvoorbeeld een onderscheid tussen melkchocolade en pure chocolade.
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Hoe wordt chocola gemaakt?
Cacao wordt geoogst van de cacaoboom (Theobroma cacao). Nadat cacaobonen op hoge temperaturen geroosterd worden, worden ze de alom bekende cacaobonen. Nadat de cacaobonen tot een fijn poeder zijn vermalen, worden ze vaak gemengd met ingrediënten om de natuurlijke bitterheid van de bonen te verminderen. Deze ingrediënten zijn suiker, melk en andere ingrediënten die resulteren in pure chocolade en melkchocolade van verschillende percentages.
Wat zijn een aantal gezondheidsvoordelen van pure chocolade?
Chocolade heeft zijn voedingswaarde te danken aan het belangrijkste ingrediënt, cacao. Wanneer cacao minimaal bewerkt wordt, is het rijk aan mineralen zoals kalium, zink en magnesium. Daarnaast bevat het flavonoïden (van nature voorkomende stoffen in planten met gunstige effecten op de gezondheid), die krachtige antioxiderende eigenschappen hebben.
Het maakt echter wel uit welke soort pure chocolade je koopt. Zo bleek uit een onderzoek — gepubliceerd in 2017 in het tijdschrift Frontiers in Nutrition — dat de meeste onderzoeken die de gezonde effecten van pure chocolade onderschrijven, zijn uitgevoerd met chocolade die bestaat uit tot 80 procent cacao. Ter informatie: pure chocolade bevat 50 tot 95 procent droge cacaobestanddelen.
Dit zijn de belangrijkste drie gezondheidsvoordelen van pure chocolade.
3 gezondheidsvoordelen van pure chocolade
1.Kan goed zijn voor je hart- en bloedvaten
Het eten van pure chocolade kan een positief effect hebben op de gezondheid van je hart en bloedvaten, op allerlei verschillende manieren. En wel hierom: chocolade met een hoog percentage cacao kan een gunstig effect hebben op de gezondheid van het hart doordat het de bloeddruk verlaagt, de werking van de bloedvaten verbetert en mogelijk zelfs het lipidenprofiel (het cholesterol- en triglyceridengehalte) verlaagt.
In 2019 wees een gerandomiseerd onderzoek met controlegroepen uit dat bij een groep gezonde jongvolwassenen die gedurende 30 dagen dagelijks pure chocolade aten die gemaakt was van 90% cacao, de bloeddrukwaarden verbeterd waren in vergelijking met de groep die pure chocolade met een lagere concentratie cacao had gegeten. Tip: het hebben van normale bloeddrukwaarden is essentieel voor een goede gezondheid. Een hoge bloeddruk kan je gezondheid negatief beïnvloeden doordat het bloedvaten beschadigt, waardoor het hart extra hard moet werken.
En wat betreft lipidengehaltes – een meta-analyse, in 2011 gepubliceerd in een uitgave van The European Journal of Clinical Nutrition, wees uit dat regelmatige consumptie van pure chocolade resulteert in een lager LDL-cholesterolgehalte (lagedichtheidlipoproteïne). LDL is een van de vormen cholesterol die algemeen bekendstaat als 'slecht cholesterol'. Als het LDL-gehalte hoger is dan normaal, is de kans op hartaandoeningen en een beroerte hoger.
2.Kan je stemming verbeteren
Als je ooit naar chocolade hebt gegrepen toen je behoefte had aan troost, weet dan dat je niet de enige bent. De zoete smaak en de decadente textuur van de lekkernij zijn misschien de belangrijkste reden waarom je je beter voelt na het eten ervan, maar het verbeteren van je stemming na het nuttigen van pure chocolade kent ook gegronde wetenschappelijke redenen.
Neem bijvoorbeeld een gerandomiseerde gecontroleerde studie (in 2022 gepubliceerd in een uitgave van het Journal of Nutritional Biochemistry) waarbij het effect van pure chocolade werd bestudeerd op de stemming van gezonde volwassenen tussen de 20 en 30 jaar. In dit onderzoek consumeerden de deelnemers drie weken lang elke dag 30 gram chocolade met respectievelijk 85% en 70% cacao. De controlegroep consumeerde helemaal geen pure chocolade.
Vraag je je af hoeveel 30 gram chocolade is? Dit is ongeveer een derde van een reep pure chocolade met een traditionele afmeting. Wat constateerden de onderzoekers? Degenen die de pure chocolade met 85% cacao hadden geconsumeerd, ervoeren aanzienlijk minder emotionele stress in vergelijking met degenen die de pure chocolade met 70% cacao of helemaal geen pure chocolade hadden geconsumeerd. Een mogelijke verklaring van dit resultaat zijn de positieve effecten die 85% pure chocolade heeft op de darmflora.
Naast het feit dat cacao de gezondheid en diversiteit van de darmflora bevordert, kan het ook een gunstige uitwerking hebben op je stemming omdat het rijk is aan polyfenolen (heilzame verbindingen die van nature voorkomen in planten). Polyfenolen hebben antioxidante eigenschappen die je stemming kunnen beïnvloeden door ontstekingen te verminderen, waarvan men denkt dat ze bijdragen aan depressie.
Een groot epidemiologisch onderzoek, gepubliceerd in 2018 in een uitgave van het tijdschrift Molecules, wees uit dat degenen die een dieet volgden met grote hoeveelheden polyfenolen, minder symptomen van depressie ervoeren. Een mogelijke reden hiervoor is dat de consumptie van pure chocolade tot een lager cortisolgehalte leidt. Het lagere gehalte van dit stresshormoon kan op zijn beurt leiden tot een vermindering van symptomen van angst en depressie.
3.Kan je bloedsuikerspiegel op peil houden
Het klinkt misschien vreemd dat je je bloedsuikerpeil kunt verbeteren door chocolade te eten, maar daar komt het wel op neer. Maar voordat je naar de winkel rent om chocolade te kopen onder het mom van gezondheid, moet je bedenken dat de meeste chocoladerepen veel suiker en weinig polyfenolen bevatten. Deze chocoladerepen helpen niet bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel.
Het onderzoek naar het effect van pure chocolade op de bloedsuikerspiegel is niet eenduidig en er is meer onderzoek vereist. Het lijkt er echter wel op dat het polyfenolgehalte van pure chocolade de gevoeligheid voor insuline kan verbeteren. Als je je zorgen maakt over je bloedsuikerpeil, zal het kiezen van pure chocolade in ieder geval waarschijnlijk geen effect hebben op de nuchtere insulinewaarde in vergelijking met chocolade met een lager cacaopercentage.
Ter informatie: als je insulineniveau consistent hoog is, kan dit ertoe leiden dat je cellen insulineresistent worden, wat betekent dat ze niet langer glucose uit het bloed kunnen opnemen. Insulineresistentie kan leiden tot verschillende chronische aandoeningen. Voor een optimaal welzijn is het dus belangrijk om je insulineniveau op peil te houden.
Waar het op neerkomt
Uiteindelijk kan het genieten van chocolade in welke vorm dan ook deel uitmaken van een rijk en evenwichtig dieet. Het kiezen van pure chocolade — het liefst met minimaal 80 procent cacao — kan verschillende voordelen voor je gezondheid opleveren. Het is belangrijk om te onthouden dat een dieet dat rijk is aan fruit, groenten, eiwitten, gezonde vetten en vezels, lichaamsbeweging en een goede slaaphygiëne essentieel zijn voor een lang leven.
Tekst: Sydney Greene, erkend diëtist.