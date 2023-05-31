3 gezondheidsvoordelen van pure chocolade, volgens een erkend diëtist

Als je ooit naar chocolade hebt gegrepen toen je behoefte had aan troost, weet dan dat je niet de enige bent. De zoete smaak en de decadente textuur van de lekkernij zijn misschien de belangrijkste reden waarom je je beter voelt na het eten ervan, maar het verbeteren van je stemming na het nuttigen van pure chocolade kent ook gegronde wetenschappelijke redenen.

Neem bijvoorbeeld een gerandomiseerde gecontroleerde studie (in 2022 gepubliceerd in een uitgave van het Journal of Nutritional Biochemistry) waarbij het effect van pure chocolade werd bestudeerd op de stemming van gezonde volwassenen tussen de 20 en 30 jaar. In dit onderzoek consumeerden de deelnemers drie weken lang elke dag 30 gram chocolade met respectievelijk 85% en 70% cacao. De controlegroep consumeerde helemaal geen pure chocolade.

Vraag je je af hoeveel 30 gram chocolade is? Dit is ongeveer een derde van een reep pure chocolade met een traditionele afmeting. Wat constateerden de onderzoekers? Degenen die de pure chocolade met 85% cacao hadden geconsumeerd, ervoeren aanzienlijk minder emotionele stress in vergelijking met degenen die de pure chocolade met 70% cacao of helemaal geen pure chocolade hadden geconsumeerd. Een mogelijke verklaring van dit resultaat zijn de positieve effecten die 85% pure chocolade heeft op de darmflora.

Naast het feit dat cacao de gezondheid en diversiteit van de darmflora bevordert, kan het ook een gunstige uitwerking hebben op je stemming omdat het rijk is aan polyfenolen (heilzame verbindingen die van nature voorkomen in planten). Polyfenolen hebben antioxidante eigenschappen die je stemming kunnen beïnvloeden door ontstekingen te verminderen, waarvan men denkt dat ze bijdragen aan depressie.

Een groot epidemiologisch onderzoek, gepubliceerd in 2018 in een uitgave van het tijdschrift Molecules, wees uit dat degenen die een dieet volgden met grote hoeveelheden polyfenolen, minder symptomen van depressie ervoeren. Een mogelijke reden hiervoor is dat de consumptie van pure chocolade tot een lager cortisolgehalte leidt. Het lagere gehalte van dit stresshormoon kan op zijn beurt leiden tot een vermindering van symptomen van angst en depressie.