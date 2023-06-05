Zo voorkom je piepende schoenen

Soms wordt een piepende schoen niet veroorzaakt door overtollig vocht, maar juist door een gebrek aan vocht. Een uitgedroogde schoen kan ook geluid maken, vooral als de schoenen van leer zijn. Om dit probleem aan te pakken, gebruik je een leerconditioner om de schoen te hydrateren en te voorkomen dat hij gaat piepen.

Hiervoor haal je eerst de veters eruit en dep je een kleine hoeveelheid conditioner op een schone doek. Werk in kleine, cirkelvormige bewegingen om het zachtjes in het leren bovenwerk te wrijven, met speciale aandacht voor natuurlijke vouwen die mogelijk zijn ontstaan.

Leren schoenen kunnen ook piepen als de veters tegen de tong van de schoen wrijven. Je kunt zadelzeep gebruiken, een speciaal goedje dat bedoeld is om leer schoon te maken, te conditioneren en te beschermen, om de geluidsoverlast te verhelpen.

Breng de zeep aan op een vochtige doek en wrijf die op de tong om schuim te maken. Veeg het schuim weg met een schone, vochtige doek of spons. Als je geen zadelzeep bij de hand hebt, kun je ook leerconditioner gebruiken.

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