5 oplossingen om te voorkomen dat schoenen piepen
Productonderhoud
Of je schoenen nu piepen door vocht of stijve naden, volg deze tips om te voorkomen dat schoenen piepen tijdens het lopen.
Voorraden
- In een krant
- Babypoeder of talkpoeder
- Vaseline of kokosolie
- Leerconditioner
- Zadelzeep (optioneel)
Benodigdheden
- Washand
- Spons
Er zijn drie belangrijke oorzaken voor piepende schoenen: water, nieuwheid en wrijving. Laat je schoenen niet in de steek omdat ze lawaai maken. Volg deze stappen om problemen met een piepende schoen te herkennen en aan te pakken.
Zo voorkom je piepende schoenen
1.Maak je schoenen helemaal droog
Als overtollig vocht het piepen veroorzaakt, droog de schoenen dan goed af. Als je ze in de zon laat drogen aan de lucht, bereik je niet altijd het vocht dat het geluid veroorzaakt. Haal in plaats daarvan de inlegzolen eruit, stop er proppen krantenpapier (duw ze door tot helemaal tot aan de neus van de schoen), en wikkel de schoenen in een handdoek. Laat ze ongeveer 12 uur drogen in een goed geventileerde ruimte. Zet ze voor een ventilator of ventilatieopening met warme lucht, dan drogen ze sneller.
Voordat je de inlegzool terugplaatst, kun je wat babypoeder of talkpoeder rechtstreeks in de schoen strooien om eventueel achtergebleven vocht op te nemen.
2.Versnel de inloopperiode
Soms komt het piepen van de buitenkant van de schoen. Dit gebeurt vooral bij nieuwe schoenen. Het geluid kan afkomstig zijn van gloednieuwe rubberen zolen of van stijve naden aan de buitenkant van de schoen.
Hoe vaker je nieuwe schoenen draagt, hoe meer ze uitrekken en hoe stiller ze worden. Om het proces te versnellen, kun je de nieuwe schoenen in huis dragen om ze in te lopen. Het piepende geluid zou moeten verdwijnen naarmate je ze vaker draagt.
3.Verminder wrijving
Als het piepen van de binnenkant van de schoen komt — en vocht niet de boosdoener is — kun je de inlegzool verwijderen en een dun laagje vaseline of kokosolie aan de onderkant smeren. Daarmee verminder je de wrijving als de inlegzool tegen andere delen van de schoen wrijft.
4.De staat van je schoen
Soms wordt een piepende schoen niet veroorzaakt door overtollig vocht, maar juist door een gebrek aan vocht. Een uitgedroogde schoen kan ook geluid maken, vooral als de schoenen van leer zijn. Om dit probleem aan te pakken, gebruik je een leerconditioner om de schoen te hydrateren en te voorkomen dat hij gaat piepen.
Hiervoor haal je eerst de veters eruit en dep je een kleine hoeveelheid conditioner op een schone doek. Werk in kleine, cirkelvormige bewegingen om het zachtjes in het leren bovenwerk te wrijven, met speciale aandacht voor natuurlijke vouwen die mogelijk zijn ontstaan.
Leren schoenen kunnen ook piepen als de veters tegen de tong van de schoen wrijven. Je kunt zadelzeep gebruiken, een speciaal goedje dat bedoeld is om leer schoon te maken, te conditioneren en te beschermen, om de geluidsoverlast te verhelpen.
Breng de zeep aan op een vochtige doek en wrijf die op de tong om schuim te maken. Veeg het schuim weg met een schone, vochtige doek of spons. Als je geen zadelzeep bij de hand hebt, kun je ook leerconditioner gebruiken.
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5.Draag sokken
Piepende geluiden in schoenen worden niet altijd veroorzaakt door de schoenen zelf. Soms komt het door je voeten. Als je schoenen de neiging hebben om te piepen en je geen sokken draagt, trek dan een paar sokken aan.
Zelfs no-show sokken zouden moeten werken. Als je schoenen stoppen met piepen, weet je dat het probleem werd veroorzaakt door wrijving van je blote voet in de schoen.
Veelgestelde vragen
Wat zorgt ervoor dat schoenen piepen?
Gloednieuwe schoenen piepen vaak tijdens de inloopperiode omdat de naden nog stijf zijn en de rubberen zolen nieuw. Vocht dat vastzit in de schoen kan piepen totdat het volledig is verdampt. Wrijvingspunten tussen de binnenzool en zool van de schoen kunnen het piepen veroorzaken, net zoals wanneer je schoenen met blote voeten draagt.
Leren schoenen kunnen piepen als ze te droog zijn en met conditioner behandeld moeten worden, of als de veters tegen de tong van de schoen wrijven.
Hoe voorkom je dat schoenen piepen?
De meeste oorzaken dat schoenen piepen kunnen eenvoudig worden verholpen. Als de schoenen gloednieuw zijn en piepen, draag ze dan in huis om stugge naden en nieuwe zolen in te lopen.
Als vocht het probleem is, laat de schoenen dan aan de lucht drogen.
Als het piepen van de inlegzool komt, smeer dan een dun laagje vaseline aan de onderkant. Als de schoenen van leer zijn, dat is uitgedroogd, geef ze dan een conditioneringsbehandeling om piepen en kraken te voorkomen.
Tekst door Lesly Gregory