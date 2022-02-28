Tips om je rugzak te wassen

Maak de rugzak eerst leeg en zorg dat je vuil en stof met de hand of met de stofzuiger verwijdert.

Verwijder aangekoekte vlekken met een zachte tandenborstel. Gebruik het liefst geen water, want dat kan leer beschadigen als je verder geen andere reinigingsmiddelen gebruikt.

Andere vlekken maak je schoon met warm water en een beetje afwasmiddel. Dep hiermee met een schone handdoek op het leer. Veeg het zeepsop weg met een schone, vochtige doek en laat drogen.

Een vlek op oliebasis behandel je eerst met ontvettingsmiddel of droge maizena, daarna zo nodig met hetzelfde zeepsopmengsel.

Wanneer de rugzak schoon en droog is, behandel je de buitenkant of de leren onderdelen met een conditioner voor leer.

Om een leren rugzak schoon te houden, kun je deze beter eerst behandelen om vlekken te voorkomen. Gebruik een waterdichte coating voor de buitenkant van de rugzak, zodat hij beschermd is tegen water en andere schadelijke invloeden. Mocht je rugzak toch vies worden, volg dan deze stappen om hem schoon te maken:

Het komt soms voor dat leer — en rugzakken die daarvan zijn gemaakt — beschimmeld raken. Je herkent dat aan een specifieke geur en verkleuring van je rugzak. Schimmel behandel je door het weg te vegen met een natte doek. Vervolgens reinig je de rugzak grondig met een leerreiniger.