De beste Nike trainingsmaterialen en -gear voor voetbal

De beste Nike American Football trainingsmaterialen en -gear om nu te shoppen
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Vul je tas met Nike American Football gear voor topprestaties. Zo ben je helemaal klaar voor de volgende training.
Voordat je het veld op stapt voor je American-footballtraining, zorg ervoor om de juiste trainingsgear mee te nemen. Een goed begin is ten slotte het halve werk. Zo kunnen de juiste American-footballhandschoenen zorgen dat je die ene bal net wél vangt, zorgen de juiste American-footballschoenen ervoor dat je steviger op het veld staat, en kunnen de juiste pads je beschermen terwijl je je vol in de strijd werpt.
Gebruik deze gids om zowel voor kinderen als volwassenen de beste trainingsgear te vinden voor American football.
De beste Nike American Football trainingsgear en -materialen
1. Voor contact: Nike basislagen met padding
Kies voor Nike Pro basislagen met padding voor onder je schouderpads en footballbroek voor extra bescherming bij elke actie. Deze basislagen voor het boven- en onderlichaam voor volwassenen en kinderen hebben Nike HyperStrong padding van foam op de heupen, dijen, schouders en ribben voor een dempende laag op kwetsbare plekken.
De basislagen met compressie zijn licht, ventilerend en gemaakt met vochtafvoerend Nike Dri-FIT materiaal voor een droog en comfortabel gevoel tijdens de training.
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2: Voor grip: Nike American-footballhandschoenen
Voor defensive backs, receivers en running backs die spectaculaire ballen willen pakken of de bal niet willen verliezen tijdens zware tackles, zijn de Nike American-footballhandschoenen met Magnigrip technologie een must-have. Deze verstelbare handschoenen zijn elastisch en bewegen mee met je hand. Dankzij de grip op de handpalmen kun je de bal zelfs met één hand vangen.
Speel je in de verdediging, kijk dan naar een paar Nike American-footballhandschoenen met padding. Die bieden veel grip bij de handpalmen en vingers, zodat je de bal bij je kunt houden terwijl je langs de offensieve linemen snelt of spelers met de bal tackelt. Padding op de vingers en rug van de hand beschermt tegen stoten tijdens het spelen.
3. Voor turf- en veldtrainingen: Nike American-footballschoenen
Nike American-footballschoenen zijn gemaakt voor de ontberingen van het veld, wat betekent dat ze meerdere trainingsseizoenen kunnen overleven.
Het bovenwerk heeft voorgevormde elementen ter versteviging van de hak en een NikeSkin overlay zorgt dat de schoen je voet stevig omsluit. Deze American-footballschoenen combineren stevigheid met een superlicht gevoel, zodat je tijdens trainingen moeiteloos over de zijlijn en langs pionnen kunt manoeuvreren.
Dankzij de noppen kun je je voeten stevig in de grond zetten. Nike American-footballschoenen hebben een breed noppenpatroon onder op de voet om stabiliteit en grip te geven op drassige ondergronden. Een schoenplaat onder de grote teen vormt een stabiele basis voor een krachtige eerste stap, of je nu een verdediger van je af wilt schudden of recht op de quarterback af wilt gaan.
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4. Tegen botsingen en blauwe plekken: Nike American Football sleeves voor armen en benen
Vind een Nike trainingssleeve voor je armen en benen, maar ook beschermende sleeves voor je knieën, onderarmen, ellebogen, schenen en biceps.
Deze soepele, elastische designs blijven goed op hun plek zitten. Ze zakken dus niet af en veroorzaken geen wrijving. Ze zijn gemaakt met Dri-FIT technologie, die zweet afvoert van de huid. De slijtvaste stof beschermt je huid tegen contact met de grond, terwijl UVA- en UVB-bescherming helpen tegen de zon.
Sommige trainingssleeves bevatten zachte foam op strategische plaatsen, zoals de onderarmen of knieën, om je te beschermen tegen een tackle of val tijdens de training. De padding is flexibel, zodat je nog steeds vrij kunt bewegen.
Nog een voordeel: het oppervlak van deze sleeves biedt meer grip dan je onderarm, vooral als je zweet, en kan helpen de bal stevig in de holte van je elleboog te houden, waar hij hoort.
5. Voor hydratatie: Nike waterflessen
Uitdroging kan leiden tot mindere prestaties bij het trainen. Haal zoveel mogelijk uit je American-footballtraining door gehydrateerd te blijven.
Nike bidons en waterflessen zijn gemaakt van stevig rubber en plastic. Zo gaan ze het hele seizoen mee, hoe vaak je ze ook naar de zijlijn gooit. Veel bidons hebben een handige afneembare dop die de modder en het vuil van het veld uit je water houdt. Je hebt ze in verschillende formaten met een inhoud tussen de 700 ml tot 1,9 liter.
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6. Voor oefenworpen: Nike American footballs
Een football van Nike is gemaakt om weer en wind te weerstaan. Door het kleverige oppervlak met textuur kun je de bal makkelijk vasthouden en met spin werpen, zelfs onder natte en koude weersomstandigheden.
Kies een stevige, rubberen bal om op een parkeerplaats over te gooien zonder je zorgen te maken over slijtage. Of pak een eersteklas bal van synthetisch leer met een ingenaaide streep voor dat echte wedstrijdgevoel.
Nike footballs zijn verkrijgbaar in officiële of mini-maten (zodat je ook onderweg makkelijk kunt trainen).
7. Voor al die spullen: Nike American-footballtassen
Voor American football heb je flink wat gear nodig. Hou alles goed bij elkaar in een ruime Nike sporttas. Het hoofdvak is groot genoeg voor onder meer een helm, jersey en American-footballschoenen. In de binnenvakken met ritssluiting kun je je bitje en handschoenen kwijt.
Draag hem met de hand, gebruik de schouderband of maak er een rugzak van. Nike sporttassen zijn er met een inhoud tot 120 liter.
Tekst: Greg Presto