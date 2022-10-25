Hoe maak je een rits

Als je een jack wilt dichtritsen en erachter komt dat de rits vastzit, of nog erger, dat er een gapend gat zit waar hij dicht zou moeten zitten, raak dan niet in paniek. Tuurlijk, een kapotte rits is vervelend, maar het is niet het einde. Met het juiste gereedschap en een beetje kennis kun je een kapotte rits zelf maken.

Om een rits te maken, is het handig om eerst te weten hoe een rits werkt. Dit zijn de belangrijkste onderdelen:

De schuif is het mechanisme dat langs de tanden van de rits glijdt en de tanden aan elkaar vastmaakt.

is het mechanisme dat langs de tanden van de rits glijdt en de tanden aan elkaar vastmaakt. Het lipje is het hangertje dat je gebruikt om de schuif omhoog en omlaag te trekken.

is het hangertje dat je gebruikt om de schuif omhoog en omlaag te trekken. De tanden zijn de kunststof of metalen pinnetjes op de ritshelften die in elkaar worden gehaakt.

zijn de kunststof of metalen pinnetjes op de ritshelften die in elkaar worden gehaakt. De bovenste stopper en de onderste stopper zijn de kunststof of metalen stukjes aan de boven- en onderkant van de rits die voorkomen dat de schuif voorbij de uiteinden van de rits glijdt.

Sommige ritsen hebben een ingewikkelder mechanisme voor de onderste stopper, met een houder aan de ene kant en een insteekpen aan de andere kant. Dit type is ingewikkelder dan het standaardontwerp met onderste stopper, dus je kunt deze onderdelen beter niet verwijderen om je rits te repareren (je kunt wel de bovenste stopper verwijderen om kapotte onderdelen te bereiken).

Hier zijn een aantal algemene trucs om een kapotte rits te repareren.