Het lijkt misschien een fluitje van een cent om te beslissen welke work-out je als eerste moet doen, hardlopen of trainen met gewichten, maar als het gaat om het bereiken van je fitnessdoelen, zeggen experts, is het allemaal belangrijk.

"De volgorde van je work-outs heeft directe invloed op je prestaties en de effectiviteit van je training", zegt Jay Silva, C.S.C.S., RRCA-gecertificeerde hardloopinstructeur van TeachMe.To. "Door prioriteit te geven aan de ene activiteit boven de andere, kun je je energie maximaal besteden aan wat het meest aansluit bij je primaire doel."

Als je na je eerste activiteit moe bent, heb je niet zoveel energie voor die tweede work-out. Dat is niet erg, maar de volgorde van de work-outs kan je succes in beide activiteiten belemmeren. Daarom is het van cruciaal belang om eerst te bepalen wat je belangrijkste prestatiedoelen zijn en vervolgens te kiezen met welke activiteit je begint.