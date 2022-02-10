Tips om magere spiermassa op te bouwen

Zodra je de maximale enkele herhaling weet voor iedere oefening of spiergroep, kun je oefeningen kiezen met behulp van de richtlijnen van het NASM om je schema voor het opbouwen van spiermassa samen te stellen. Het aantal oefeningen dat je kiest is afhankelijk van je fitnessniveau, maar de organisatie raadt atleten die spiermassa willen opbouwen aan om twee tot vier oefeningen per lichaamsdeel te kiezen.



Als je bijvoorbeeld spiermassa wilt opbouwen in je bovenlichaam, kun je beginnen met 3 x 6 (drie setjes van zes herhalingen) van de volgende oefeningen:

Chest press

Chest fly

Push-up

Lat pulldown

Pull-up

Shoulder press

Zijwaartse raise

Dit work-outschema voldoet aan de aanbevelingen voor het opbouwen van grote spieren (hypertrofie) in de borst, rug en schouders. Naarmate je sterker wordt, voeg je eerst herhalingen toe (tot een maximum van twaalf) en daarna setjes (tot een maximum van zes).



Je wilt ook beslissen hoe vaak je een work-out gaat uitvoeren. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het algehele trainingsvolume belangrijker is dan de frequentie. Trainingsvolume betreft de gecombineerde trainingslast van je sets, herhalingen en intensiteitsniveau of weerstand.



Maar hoewel het trainingsvolume belangrijk is, geven sommige gepubliceerde onderzoeken aan dat een hogere trainingsfrequentie (drie keer of vaker per week) zorgt voor net wat meer spieropbouw.



Het meest belangrijke wat betreft het vaststellen van je trainingsschema is voldoende hersteltijd. Het opbouwen van droge spiermassa vereist dat de snelheid van de eiwitafbraak door spieren (MPB) lager is dan de snelheid van de eiwitsynthese van spieren (MPS).



MPB vindt plaats tijdens je work-out, waar spiervezels onder druk worden gezet en worden beschadigd. Tijdens je herstel vindt de eiwitsynthese van spieren plaats. Gedurende deze fase bouwen je spiervezels zich weer op met behulp van aminozuren, de bouwstenen van eiwitten. Bij onvoldoende rust wordt deze fase niet effectief uitgevoerd. Een goed dieet is ook belangrijk bij het optimaliseren van deze fase.