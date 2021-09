Boven de wolken: dakvelden in Hong Kong

Melody Siu kwam in tweestrijd op school: ze hield net zo veel van de bètavakken als van kunst. Uiteindelijk koos ze voor allebei. "Het is alleen maar logisch dat, als je zoals ik een toekomst wil waarin deze twee disciplines worden gecombineerd, je uitkomt bij zoiets als architectuur", zegt ze over haar uiteindelijke loopbaan.



Vandaag de dag is ze als senior architectonisch ontwerper bij One Bite Design Studio in Hongkong dagelijks bezig met kunst en techniek. Allerlei projecten in openbare ruimtes kunnen langskomen op haar bureau — van rustige theewinkels tot bruisende hotellobby's, en dus ook basketbalvelden bovenop de daken van de vele sociale huurwoningen in de regio.



Voor iedere opdracht moeten er specifieke afwegingen gemaakt worden. Toen Melody en haar team voor het eerst een basketbalveld gingen herontwerpen, moesten ze al doende leren. Nu ze vier van zulke projecten hebben afgerond, hebben ze een aantal handige vuistregels opgesteld. Eigenlijk zijn ze het draaiboek van een sportveldontwerper:



Ontwerp toekomstbestendig. Bij openbare ruimtes is levensduur veel belangrijker dan hoe het eruitziet. "Je moet de juiste basisverf voor het veld kiezen, zodat deze niet snel bekrast of beklad wordt", zegt Melody.





Bij openbare ruimtes is levensduur veel belangrijker dan hoe het eruitziet. "Je moet de juiste basisverf voor het veld kiezen, zodat deze niet snel bekrast of beklad wordt", zegt Melody. Gebruik beperkte ruimte efficiënt. Basketbal is zo populair in Hongkong dat spelers vaak langer dan een uur moeten wachten om mee te kunnen doen. Hoe meer velden er in een speelruimte gepuzzeld kunnen worden, hoe meer mensen kunnen spelen.





Basketbal is zo populair in Hongkong dat spelers vaak langer dan een uur moeten wachten om mee te kunnen doen. Hoe meer velden er in een speelruimte gepuzzeld kunnen worden, hoe meer mensen kunnen spelen. Werk samen met community's. Om optimaal van ze te kunnen profiteren, moeten sportvelden zo ontworpen worden dat ze aan alle wensen voldoen. Omdat Melody en haar team geen basketbalexperts waren toen ze aan deze projecten begonnen, gingen ze op zoek naar partners die dat wel waren.





Om optimaal van ze te kunnen profiteren, moeten sportvelden zo ontworpen worden dat ze aan alle wensen voldoen. Omdat Melody en haar team geen basketbalexperts waren toen ze aan deze projecten begonnen, gingen ze op zoek naar partners die dat wel waren. Wees creatief met wat je hebt. Een bestaande constructie opfrissen is een hele andere uitdaging dan vanaf nul beginnen. Problemen op een creatieve manier oplossen en belemmeringen omarmen, dat is de beste aanpak.



Bekijk de bovenstaande video om te ontdekken hoe ontwerpers, atleten en basketballiefhebbers samenwerken aan het opfrissen van openbare velden in heel Hongkong. Hieronder kun je een overzicht bekijken van al hun recente projecten — die toevallig ook plekken zijn waar je heerlijk kunt basketballen.