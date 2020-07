Motivatie dankzij een opzwepende playlist

Hoe je met behulp van muziek je geest en lichaam klaar kan stomen voor een work-out.

Muziek is een krachtige motivator en is soms de ontbrekende schakel voor je geest om te komen tot een fantastische work-out. In dit artikel deelt Nike Master Trainer Kirsty Godso haar tips voor het vinden van de beste muziek om je gemotiveerd te houden.



Trainen en muziek gaan al lange tijd hand in hand en het is vast geen verrassing dat het je helpt om te luisteren naar je favoriete opzwepende nummers terwijl je je work-out doet.



Maar ik luister ook graag naar motiverende muziek voordat ik begin met trainen. Als ik een slecht humeur heb of moe ben, of gewoon even geen zin heb om te trainen, helpt het me om een paar minuten naar opzwepende muziek te luisteren, dat verandert soms zelfs mijn hele dag.



Ik zet wat oldschool hiphop op en ineens is die slechte of slaperige gemoedstoestand verdwenen. Dan ben ik er weer klaar voor om te knallen.