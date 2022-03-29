Ontdek of het dragen van golfhandschoenen iets voor jou is
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Goed passende golfhandschoenen zorgen voor extra grip en comfort en verbeteren je spel. Ontdek hoe je het juiste paar Nike golfhandschoenen vindt om aan je golftas toe te voegen.
Hoewel het geen vereiste is om een golfhandschoen te dragen om de sport te kunnen spelen, kan een goed passende golfhandschoen golfers nuttige prestatievoordelen bieden. Zo kun je elke drive verder slaan, voorkomen dat je handen tijdens een ronde vermoeid raken, en zelfs aanwijzingen krijgen over wat er goed (of fout) gaat met je golfswing. Daarom zie je de meeste professionals tijdens professionele tours een golfhandschoen dragen. Hier lees je hoe een golfhandschoen je spel kan verbeteren en hoe je het juiste paar Nike handschoenen vindt om aan je gear toe te voegen.
Wat zijn de voordelen van een golfhandschoen?
Golfhandschoenen helpen meer wrijving te creëren tussen de hand en de club, waardoor je de club beter onder controle kunt houden zonder dat je je handen en onderarmen te stevig hoeft aan te spannen. Als de voorste arm (de linkerarm bij rechtshandige golfers of de rechterarm bij linkshandige golfers) een betere grip op de club heeft, kan die meer van het werk doen om de club door de swing te trekken – in plaats van dat de achterste arm de club doorduwt. Deze manier van een swing maken – met meer kracht vanuit de voorste arm dan vanuit de achterste – is waarschijnlijk een van de technieken waardoor de swing van professionele golfers superieur is. Dit blijkt uit een een onderzoeksevaluatie over golfblessures uit het Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.
En aan de club trekken met je voorste arm – met behulp van je verbeterde greep – kan meer dan alleen een betere slag opleveren. Het kan ook leiden tot minder elleboogblessures, volgens de wetenschappers van dezelfde evaluatie. Blessures door overbelasting van de elleboog, vaak veroorzaakt door het te stevig vastgrijpen van de club, behoren tot de meest voorkomende bij amateurgolfers.
Drie voordelen van golfhandschoenen om je spel te verbeteren
1.Verdere drives
Uit een onderzoek van Research in Sports Medicine bleek dat golfers die handschoenen droegen een snellere clubsnelheid en een hogere balsnelheid hadden bij de swing met een driver, wat leidde tot drives die gemiddeld 9 meter verder gingen. Negen meter lijkt misschien niet veel, maar het maakt een wezenlijk verschil. Volgens een onderzoek van de United States Golf Association uit 2020, Distance Insights, kan een toename van de drive-afstand met 14 meter een slag van een totaalscore afhalen, voor een deel omdat de lengte van de holes steeds groter wordt. Tussen 2004 en 2018 nam de lengte van de holes met Par 4 en Par 5 gemiddeld met ongeveer 5 meter toe. Dus een drive slaan die 9 meter verder is, betekent dat je ongeveer even dicht bij de pin bent als je 20 jaar terug met een kortere drive zou zijn geweest.
2.Feedback over grip en swingtechniek
De meest voorkomende plaats waar golfhandschoenen beginnen te slijten is de hiel van de handpalm. Als dat gebeurt, betekent dat niet alleen dat de handschoen aan het slijten is, maar ook dat de grip van de golfer een negatieve invloed op zijn spel heeft. Dat komt omdat een versleten handpalm erop wijst dat je de club in je handpalm houdt, in plaats van in je vingers. Als je de club met je vingers vasthoudt, krijgen je polsen meer bewegingsvrijheid voor de swing, wat kan leiden tot een grotere afstand en – misschien nog wel belangrijker – minder kans op een slice of hook bij het maken van een slag.
3.Beter gevoel en zelfvertrouwen
Als je het prettig vindt hoe een handschoen aan je hand aanvoelt, is dat ook heel belangrijk. Net zoals het veranderen van hoe je tegen jezelf praat je prestaties kan verbeteren, kunnen goede materialen je ook helpen om beter te presteren. Wetenschappers die griptechnologie in sporten bestuderen, zeggen dat een betere grip kan leiden tot een beter gevoel van andere materialen, zoals de golfclub, en het 'waargenomen prestatieniveau'. Mentaal spel en mindset doen er toe. Meer zelfvertrouwen kan deels het verschil maken bij het bereiken van slagdoelen op de scorekaart.
Eén handschoen of twee? En aan welke hand?
Voor bijna alle professionele golfers is één handschoen voldoende. De enkele handschoen wordt gedragen aan de hand die bovenop je grip ligt. Deze bovenste hand is verantwoordelijk voor het houden van de grip op de club. Voor diegenen met een rechtshandige swing is dat de linkerhand. Voor linkshandigen wordt de handschoen aan de rechterhand gedragen.
Hoe moet een golfhandschoen zitten?
Ga voor de gulden middenweg: niet te los maar ook niet te strak. Als de handschoen te strak zit, zal het moeilijker zijn om de vingers te sluiten en kunnen de vingertoppen bekneld raken. Dit kan afleidend en oncomfortabel zijn, en het kan een meer ontspannen greep op de club belemmeren, wat een van de voordelen is van het gebruik van een golfhandschoen.
Als de handschoen te groot is, zal het materiaal rond de vingers plooien of voorbij de vingertoppen uitsteken waardoor je het gevoel kan hebben dat de club meer wegglijdt dan met de blote hand het geval zou zijn. Te grote handschoenen kunnen ook leiden tot wrijving, waardoor je handen onder de blaren kunnen komen te zitten.
De ideale pasvorm voelt aan als een tweede huid. De hand moet vrij en comfortabel kunnen bewegen. Als je een handschoen in een winkel past, is er vaak een maattabel aanwezig om de handmaat te controleren vóór je een paar koopt. Je kunt een winkelmedewerker vragen of je een paar swings met de handschoen aan mag doen om te kijken hoe hij in actie aanvoelt.
Hoeveel golfhandschoenen heb je nodig?
Sommige golfers hebben twee verschillende soorten handschoenen. Eén voor warm weer en één voor kouder weer.
Handschoenen voor warmer weer, zoals de Nike Tour Classic 4 en de Nike Tech Extreme VII, hebben vaak veel gaatjes. Hierdoor zijn de handschoenen ventilerend en blijven de handen fris en zweetvrij. Handschoenen voor kouder weer – zoals handschoenen van fleece – helpen de vingers warm te houden zodat je grip goed blijft aanvoelen. Daarnaast bieden ze meer comfort om vroeg in het voorjaar of laat in de herfst te kunnen spelen.