Ontdek of het dragen van golfhandschoenen iets voor jou is

Golfhandschoenen helpen meer wrijving te creëren tussen de hand en de club, waardoor je de club beter onder controle kunt houden zonder dat je je handen en onderarmen te stevig hoeft aan te spannen. Als de voorste arm (de linkerarm bij rechtshandige golfers of de rechterarm bij linkshandige golfers) een betere grip op de club heeft, kan die meer van het werk doen om de club door de swing te trekken – in plaats van dat de achterste arm de club doorduwt. Deze manier van een swing maken – met meer kracht vanuit de voorste arm dan vanuit de achterste – is waarschijnlijk een van de technieken waardoor de swing van professionele golfers superieur is. Dit blijkt uit een een onderzoeksevaluatie over golfblessures uit het Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons.

En aan de club trekken met je voorste arm – met behulp van je verbeterde greep – kan meer dan alleen een betere slag opleveren. Het kan ook leiden tot minder elleboogblessures, volgens de wetenschappers van dezelfde evaluatie. Blessures door overbelasting van de elleboog, vaak veroorzaakt door het te stevig vastgrijpen van de club, behoren tot de meest voorkomende bij amateurgolfers.