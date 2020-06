Kids coachen om keuzes te maken

Goede keuzes maken kan je kinderen (en jezelf) helpen om in beweging en positief te blijven.

Hoe meer tijd we in huis doorbrengen, hoe lastiger het kan zijn om ervoor te zorgen dat kinderen actief blijven. Elke week gaan we in op een van de zes coachingtips uit Nike's Made to Play missie om kinderen weer in de benen te krijgen.



Deze week is het thema 'keuze'. Njabulo Ngxongo, Nike Coach bij Sportstece in Soweto, Zuid-Afrika, legt ons uit hoe we kinderen de kracht kunnen geven zelf keuzes te maken.