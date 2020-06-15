Kids coachen om keuzes te maken

"Coach zijn betekent niet dat je dingen opdraagt, maar dat je luistert en leert", aldus Njabulo.



Stel de kinderen vragen om ze te laten zien dat je geïnteresseerd bent in wat ze denken. "Laat ze hun gevoelens onder woorden brengen door ze een keuze te geven. Zo oefenen ze om beslissingen te nemen die bevorderlijk zijn voor hun gedrag, gevoel van eigenwaarde en leiderschapsvaardigheden."



Door wat je hoort van je kinderen te gebruiken, ontstaat er wederzijds vertrouwen en respect. En dat is goed voor iedereen.