Elf tips van trainers voor de juiste sportschooletiquette

Eén van de grootste voordelen aan een sportschoolabonnement is dat je alle materialen en apparaten binnen handbereik hebt. En als het niet te druk is (of misschien zelfs als het wel druk is), voelt het misschien wel een privésportschool. Maar dat is het natuurlijk niet.

"Sportschooletiquette lijkt een beetje uit het oog te zijn verloren", aldus Rocky Snyder, C.S.C.S. en auteur van 'Return to Center', een boek met krachttrainingstips. "Altijd als er een bovengemiddelde interesse in en toestroom naar de sportschool is, is er de kans dat de beproefde wetten van de sportschool niet altijd worden opgevolgd."

GERELATEERD: Hoelang moet een work-out nou precies zijn? Experts geven antwoord

"Als je al een tijdje niet meer naar de sportschool bent geweest, of als je er voor de eerste keer ooit naartoe gaat, is het de moeite waard om vooraf bij goede sportschoolmanieren stil te staan. Bekijk deze tips van vier sportschool- en fitnessprofessionals over hoe je attent kunt zijn voor je medesportschoolbezoekers.