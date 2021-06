In een klein, doodlopend straatje vlak bij West 135th Street in Harlem vind je een aantal zelfverklaarde "veteranen", gekleed in maskers en dezelfde rode sweaters, elkaar ellebogend in plaats van een omhelzing als groet. Voor de eerste keer in maanden komen ze samen bij "het badhuis" (zoals ze het recreatiecentrum van Hansborough noemen). Deze mannen en vrouwen hebben hun slagen en balletachtige trappen geoefend onder de naam Harlem Honeys and Bears, een synchroonzwemteam voor senioren dat al sinds 1979 spetterende kunsten vertoont. De naam is geïnspireerd op straattaal uit eind jaren 70, aldus teamlid Rasheedah Ali. "Je had mannen en vrouwen: vrouwen waren de 'honeys' en beren zijn gek op honing! Dus noemden ze zichzelf de Harlem Honeys and Bears", vertelt ze over het ontstaan van het team.



Sommige teamleden zwommen al hun hele leven, soms zelfs in gescheiden zwembaden. Andere teamleden pakten het zwemmen pas op na hun zestigste. Samen hebben ze prijzen gewonnen, chronische ziekten overwonnen, vriendschappen opgebouwd en, misschien nog wel belangrijker: hun passies en talenten met hun omgeving gedeeld dankzij een zwemprogramma voor de jeugd. "Je beloning als coach is dat je jonge mannen en vrouwen moeiteloos door het water ziet gaan", zegt teamvoorzitter Luther Gales. En toen uit onderzoeken bleek dat zwarte jongeren statistisch gezien meer kans liepen om te verdrinken, deden de Harlem Honeys and Bears meer dan alleen hun liefde voor zwemmen delen: ze redden levens.