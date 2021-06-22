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Levensreddende routines

Community

Een synchroonzwemvereniging uit Harlem houdt haar leden al 40 jaar actief, zowel in het water als in hun gemeenschap.

Laatste update: 12 augustus 2021
Leestijd: 5 min.

'In Good Company' is een serie over teams en clubs die de grenzen van hun sport doorbreken.

In een klein, doodlopend straatje vlak bij West 135th Street in Harlem vind je een aantal zelfverklaarde "veteranen", gekleed in maskers en dezelfde rode sweaters, elkaar ellebogend in plaats van een omhelzing als groet. Voor de eerste keer in maanden komen ze samen bij "het badhuis" (zoals ze het recreatiecentrum van Hansborough noemen). Deze mannen en vrouwen hebben hun slagen en balletachtige trappen geoefend onder de naam Harlem Honeys and Bears, een synchroonzwemteam voor senioren dat al sinds 1979 spetterende kunsten vertoont. De naam is geïnspireerd op straattaal uit eind jaren 70, aldus teamlid Rasheedah Ali. "Je had mannen en vrouwen: vrouwen waren de 'honeys' en beren zijn gek op honing! Dus noemden ze zichzelf de Harlem Honeys and Bears", vertelt ze over het ontstaan van het team.

Sommige teamleden zwommen al hun hele leven, soms zelfs in gescheiden zwembaden. Andere teamleden pakten het zwemmen pas op na hun zestigste. Samen hebben ze prijzen gewonnen, chronische ziekten overwonnen, vriendschappen opgebouwd en, misschien nog wel belangrijker: hun passies en talenten met hun omgeving gedeeld dankzij een zwemprogramma voor de jeugd. "Je beloning als coach is dat je jonge mannen en vrouwen moeiteloos door het water ziet gaan", zegt teamvoorzitter Luther Gales. En toen uit onderzoeken bleek dat zwarte jongeren statistisch gezien meer kans liepen om te verdrinken, deden de Harlem Honeys and Bears meer dan alleen hun liefde voor zwemmen delen: ze redden levens.

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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 

Dit zijn de 'Honeys and Bears'

Harlem Honeys and Bears 

Rasheedah Ali

Rasheedah werd geboren in Cincinatti in 1935 en was al van jongs af aan dol op water. Ze stond bekend als "the Black Esther Williams" vanwege haar acrobatische toeren in het water. Uiteindelijk verhuisde ze naar New York en is daar altijd gebleven: "Ik hou van Harlem — ik wil nergens anders heen. Mijn volgende halte is het paradijs", vertelt ze.

Harlem Honeys and Bears 

Monica Hale

"Als je kunt drijven, kun je synchroonzwemmen", zegt aanvoerster Monica, die op meerdere momenten in haar leven haar toevlucht vond in het water. Over de relaties die zij en haar teamgenoten door de jaren heen opbouwden, vertelt ze: "Je moet ze echt goed kennen, want hun leven ligt in jouw handen."

Harlem Honeys and Bears 

Joyce Clarke

Na jarenlang watervrees te hebben gehad, realiseerde de toen 62-jarige Joyce zich door ernstige gezondheidsklachten dat ze toch wilde leren zwemmen. Sindsdien maakt ze deel uit van het team. "Mijn lichaam wordt nog steeds [vroeg] wakker op maandag en woensdag", vertelt ze over haar aanpassing aan de vaste zwemtijden voordat het zwembad vanwege corona zijn deuren sloot.

Harlem Honeys and Bears 

Monica Hale

"Als je kunt drijven, kun je synchroonzwemmen", zegt aanvoerster Monica, die op meerdere momenten in haar leven haar toevlucht vond in het water. Over de relaties die zij en haar teamgenoten door de jaren heen opbouwden, vertelt ze: "Je moet ze echt goed kennen, want hun leven ligt in jouw handen."

Harlem Honeys and Bears 

Joyce Clarke

Na jarenlang watervrees te hebben gehad, realiseerde de toen 62-jarige Joyce zich door ernstige gezondheidsklachten dat ze toch wilde leren zwemmen. Sindsdien maakt ze deel uit van het team. "Mijn lichaam wordt nog steeds [vroeg] wakker op maandag en woensdag", vertelt ze over haar aanpassing aan de vaste zwemtijden voordat het zwembad vanwege corona zijn deuren sloot.

Harlem Honeys and Bears 

Luther Gales

Teamvoorzitter Luther is een gepensioneerde politieagent, voormalig marinier, levenslang atleet, danser, modefanaat en coach. "We leren kinderen te zwemmen zodat ze zichzelf kunnen redden en zo mogelijk anderen kunnen redden", aldus Luther.

Harlem Honeys and Bears 

Oliver Footé

"Er was al een team voor ik erbij kwam, maar ik maakte er wat beters van", zegt de man die door de teamleden "Mr. Footé" of "Coach" wordt genoemd. Oliver is een veeleisende instructeur die al sinds zijn negende aan watervoorstellingen meedoet.

Harlem Honeys and Bears 

Lettice Graham

Deze 98-jarige is de oudste van de Harlem Honeys and Bears. Ze leerde zwemmen nadat ze op haar 64e met pensioen ging, en ze zegt nog zo gezond te zijn dankzij haar tijd in het water.

Harlem Honeys and Bears 

Oliver Footé

"Er was al een team voor ik erbij kwam, maar ik maakte er wat beters van", zegt de man die door de teamleden "Mr. Footé" of "Coach" wordt genoemd. Oliver is een veeleisende instructeur die al sinds zijn negende aan watervoorstellingen meedoet.

Harlem Honeys and Bears 

Lettice Graham

Deze 98-jarige is de oudste van de Harlem Honeys and Bears. Ze leerde zwemmen nadat ze op haar 64e met pensioen ging, en ze zegt nog zo gezond te zijn dankzij haar tijd in het water.

Harlem Honeys and Bears 

Jean Miller

"Ik ging al mijn hele leven niet in het diepe", vertelt Jean. Toen zagen de Harlem Honeys and Bears haar in het ondiepe deelnemen aan een aerobicsles en werd Jean op haar 63e 'gescout' door het team. Haar deelname houdt haar zowel in het water als daarbuiten actief: ze geeft onder meer les aan jongeren uit de buurt en liep mee in de African American Day Parade. "Toen ik mee ging doen, besefte ik dat het niet gaat over bij het team horen of over zwemmen. Nu kom ik nog eens ergens", vertelt Jean over haar hervonden motivatie sinds ze onderdeel uitmaakt van het team.

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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 
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Harlem Honeys and Bears 

Film: Keenan MacWilliam en Orian Barki
Foto's: Flo Ngala
Tekst: Roxanne Fequiere

Gerapporteerd: september 2020

Voor het eerst gepubliceerd: 22 juni 2021