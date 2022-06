De dertien beste full-body oefeningen zonder materialen, volgens de experts

Het is makkelijk om in de ban te raken van de sportschool en te denken dat zware dingen tillen de enige manier is om aan krachttraining te doen. Maar er zijn er genoeg oefeningen voor het hele lichaam die je zonder materialen kunt doen en die je kracht, evenwicht en flexibiliteit verbeteren.

"Iedereen van elk fitnessniveau kan profiteren van oefeningen of een trainingsprogramma met alleen lichaamsgewicht", zegt Christine Torde, NASM-gecertificeerde personal trainer en coach bij Body Space Fitness in New York. Oefeningen met het lichaamsgewicht zijn geweldig voor beginners, en zelfs voor ervaren sporters die voor het eerst een nieuwe oefening uitproberen. De juiste houding aanhouden zonder gewichten maakt de beweging veel doeltreffender (en veiliger!) wanneer je klaar bent om er wat extra weerstand aan toe te voegen.

Maar ook oefeningen met lichaamsgewicht verdienen een plekje in je routine, zelfs als je steeds beter wordt.

"Trainen met je lichaamsgewicht kan je routine interessant houden en je op je best laten presteren", zegt Or Artzi, NASM-gecertificeerde personal trainer en instructeur bij groepslessen. "Het mooiste is dat je bij elke oefening heel makkelijk een stapje verder kunt gaan of juist gas terug kunt nemen, zodat je eindeloos kunt experimenteren en spelen."

Naast krachtopbouw kunnen oefeningen met lichaamsgewicht ook gebruikt worden om juiste beweging, flexibiliteit en stabiliteit te trainen, aldus Torde. Neem ze op in je routine, naast oefeningen met gewichten of weerstandsbanden, om variatie in je schema aan te brengen en je lichaam scherp te houden. Ze zijn ook geschikt als oefeningen voor de warming-up.

Hieronder delen Torde en Artzi hun favoriete oefeningen voor het hele lichaam die je zonder materialen kunt doen. We verdelen ze op basis van het lichaamsdeel waarop ze gericht zijn, maar ze kunnen allemaal als totale lichaamsbewegingen worden beschouwd, omdat ze meerdere spiergroepen tegelijk activeren — ook de core.