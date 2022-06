Hoewel deze voordelen misschien al voldoende zijn om je te inspireren om hardlopen op het strand een kans te geven, zijn er belangrijke trainingsaspecten die je in het achterhoofd moet houden.

"Het voornaamste is dat hoewel zand beter is voor je gewrichten, het je ook minder stabiliteit biedt. Dit kan het risico op bepaalde blessures verhogen, zoals een verzwikte enkel of tendinopathie in de enkels of voeten", zegt Kennihan. Hier zijn enkele tips om er veilig op uit te gaan:

Begin langzaam om aan hardlopen op het strand te wennen en te merken hoe het je lichaam beïnvloedt.

Begin met een dynamische warming-up en oefeningen voor enkel- en voetmobiliteit, zoals ankle circles, calf raises en leg swings.

Richt je minder op tijd en juist meer op de inspanning, waardoor je automatisch meer aandacht besteedt aan hoe je je voelt tijdens de run.

Als je achillespeesblessures hebt of plantaire fasciitis, overweeg je run dan met stukjes wandelen af te wisselen. Als dat de strakheid of pijn verergert, hou je sessie dan kort.

Draag zweetbestendige (sport)zonnebrand en overweeg UV-beschermende kleding en een pet die stevig blijft zitten.

Als je hardloopt bij water, loop dan tijdens eb en wees je bewust van de helling van het strand, zodat je niet steeds met hetzelfde been hoger loopt dan het andere.

Een andere overweging: ga je barefoot lopen? Kennihan raadt met schoenen te lopen als je net met trainingen op het strand begint.

"Schoenen voorzien je van de enkelondersteuning en stabiliteit die je nodig hebt op het zand dat continu in beweging is", zegt ze. "Lange periodes barefoot hardlopen op het strand is niet aan te raden wanneer je begint, maar als je driemaal per week twintig minuten kunt hardlopen, kun je een aantal barefoot runs proberen en rustig je afstand en tijd opbouwen".

Artikel geschreven door Elizabeth Millard