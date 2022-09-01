Hardloopcursus

Je bent op strandvakantie. Of misschien woon je zelfs wel bij het strand (ik ben niet jaloers, jij bent het!). Er is een stuk strand dat jou lokt. Dus je doet je schoenen aan, gaat naar de waterkant en ontdekt tot je schrik dat het zand keihard is.

"Mensen denken dat hardlopen op het strand een geweldig idee is, totdat ze het gaan doen", zegt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett. "En het kan geweldig zijn, maar er zijn een paar dingen waar je eerst over moet nadenken." Breng zoveel mogelijk tijd op het strand door en geniet van je runs met deze tips.