Bij het veld in Gajnice, Kroatië

Maar zo is het niet altijd geweest op het taxiplein. Het veld verkeerde jarenlang in erbarmelijke staat, todat een nieuwe generatie besloot om het veld op te knappen. "We hebben nieuwe achterwanden geplaatst, we hebben de lijnen getrokken, we hebben onze eigen verlichting gekregen," aldus Miroslav Josic, die al jaren op het veld komt. Sindsdien is het een plek geworden waar we trots op zijn. "We hebben dit veld, deze buurt, op de kaart gezet," vult Ivan aan. "Er was niemand die het hier kende, totdat we begonnen met spelen en dat naar buiten brachten."