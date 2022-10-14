Op een dag tijdens een netbalwedstrijd kreeg Ellen een goed idee. Ik kon andere meisjes helpen sport net zo leuk te vinden als ikzelf!



Ellen wist dat veel meisjes zenuwachtig worden van sport. Ze zijn bezorgd dat ze niet goed genoeg zijn. Ellen was ervan overtuigd dat ze meisjes via sport zelfvertrouwen kon geven. Ze besloot netbalcoach te worden.



Tijdens wedstrijden moedigde Ellen haar meisjes vanaf de zijlijn aan.



Goed gevangen! Mooie pass! riep ze wanneer haar atleten de netbalregels precies opvolgden. Ze sprintten over het veld, stopten wanneer ze de bal opvingen en mikten nauwkeurig om het volgende punt te scoren.