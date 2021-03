In de buurt: een veilige ruimte waar vrouwen kunnen trainen

Eigenaresse en yogalerares Fakhria Momtaz omhelst studente Farida Esmati, als vanouds, alsof er niets is veranderd. "Ik voel me nergens zo prettig en kalm als hier, zelfs niet in mijn eigen huis", fluistert Farida in Fakhria's oor. "Zo blij dat ik er weer ben." Het duurde een paar weken voor Farida twee jaar geleden de moed verzameld had om de studio voor het eerst te bezoeken, maar sindsdien is ze kind aan huis geworden. "Yoga heeft me gered", zegt ze. "Het heeft me uit een diepe depressie gehaald, heeft me zelfvertrouwen gegeven en me geleerd dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Na elk bezoek voel ik me herboren, vrij, opgelucht, zonder pijn in mijn lichaam en geest."