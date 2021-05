De moslima's die stereotypes doorbreken

Hoe beïnvloeden de overtuigingen die jullie als jonge moslima's hebben jullie creatieve aanpak en jullie creaties?



Zeinab: De Islam leert ons om attent, empathisch en gastvrij te zijn naar iedereen toe. Iedereen die de moskee binnenkomt wordt met open armen ontvangen, en mijn familie heeft me altijd geleerd om iedereen welkom te heten. Een fundamenteel principe binnen de Islam is zakat, een verplichte donatie aan liefdadigheid, en het is een manier om die zorg voor de gemeenschap echt te integreren binnen ons geloof.



Lamisa: Ik las een boek over de gedeelde verstandhouding die je hebt met mensen met dezelfde minderheids- of etnische achtergronden, omdat ze je begrijpen zonder dat je iets hoeft uit te leggen. Ik hoef je niet uit te leggen waarom ik niet drink, waarom mijn ouders willen dat ik voor 21.00 uur thuis ben en waarom ik me op een bepaalde manier kleed. Ik heb echt troost gevonden in het feit dat de Islam mij een gedeelde identiteit geeft waardoor ik word begrepen binnen mijn gemeenschap. Dat heb ik nergens anders kunnen vinden.



Jullie hebben elkaar ontmoet via Instagram, Muslim Sisterhood en een bijbehorend Instagram-account opgezet, en hebben een behoorlijk aantal volgers opgebouwd in verschillende landen. Hoe houden jullie je gevoel van zusterschap online interessant en laten jullie je stemmen offline horen?



Zeinab: Social media is een tool voor ons geweest om onze mensen te vinden. Het grote moment dat onze online gemeenschap samenkwam in een offline ruimte was tijdens de lancering van ons tijdschrift. Toen kwamen we samen met 200 mensen. Het was ongelooflijk, met heerlijke mocktails, een plek om te bidden, fantastische panelleden en Islamitische dj's.



Lamisa: De reden waarom we zoveel volgers hebben is omdat we een authentieke gemeenschap zijn. Het gaat letterlijk over moslima's die creatieve afbeeldingen maken voor moslima's. Instagram heeft ons een platform gegeven waar we in de levens van mensen kunnen kijken en kunnen begrijpen waarom ze op ons lijken. Dat geeft je het gevoel van een gemeenschap die verder reikt dan platform en locatie.



Jullie zijn nu drie jaar verder. Hoe gaat de Muslim Sisterhood om met verouderde overtuigingen binnen en buiten de moslimgemeenschap?



Zeinab: We breiden representatie binnen ons werk uit door prioriteit te geven aan talenten die zwart, moslim en/of mensen van kleur zijn. We richten ons op de mensen achter de foto's en het team, niet alleen op wie er op de billboards staat. We creëren nieuwe mogelijkheden buiten de normale perspectieven en lineaire en normatieve structuren. Het heeft zich organisch ontwikkeld. Een sleutelmoment was het organiseren van workshops op het gebied van dansen, het maken van tijdschriften en het maken van wierook. Het was fantastisch om moslima's in staat te stellen hun eerste workshops te geven.



Lamisa: In het begin verwezen onze afbeeldingen naar onze jeugd in hartje Londen. We maakten foto's bij Brick Lane en Brixton, centra voor gemeenschap en cultuur die ten prooi vielen aan gentrificatie. We poseerden in halalwinkels, markten en in een zelfbedieningsgroothandel, en de winkeleigenaren waren ontzettend behulpzaam: "Vergeet niet ons op Instagram te taggen". Het afgelopen jaar deden we een shoot voor ons merk waarbij we teruggingen naar die groothandel om foto's te maken. Dat gaf ons echt het gevoel dat de cirkel rond was, het voelde goed.



Zeinab: We werden uitgenodigd om op het Islam Channel [een Britse zender] te spreken, waar mijn moeder en tantes naar kijken. Het was fantastisch omdat we daar een platform kregen om tegen de gemeenschap te praten, voornamelijk tegen ouderen, en om te vertellen over de solidariteit en vele gezichten van moslima's en nonbinaire personen buiten onze volgers op Instagram.