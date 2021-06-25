CULTUUR X SPORT: Mio Asakawa en Masami Hosono

Mio: Hoe oefen je het creatieve proces voor kapsels?



Masami: Ik probeer me actief en bewust open te stellen voor nieuwe culturen en mijn kennis te vergroten om zo nieuwe kapsels te kunnen creëren die bij mijn klanten passen. Het is niet mijn taak om het kapsel op een foto die een klant meebrengt precies na te maken. Ik creëer een unieke stijl door alle aspecten van de klant in overweging te nemen. Om dat te kunnen doen, moet ik constant blijven oefenen. Als klanten niet precies weten wat voor kapsel ze willen, denk ik bijvoorbeeld na over de muziek die ze leuk vinden of wat voor werk ze doen. Zonder mijn kennis van kunst en muziek kan ik me geen look voor mijn klanten voorstellen, zelfs niet als ze me hun inspiratiebronnen zouden laten zien. Rock-'n-roll kent bijvoorbeeld al zoveel verschillende stijlen. Als een klant van Londense new wave-punk uit de jaren 70 houdt, moet ik kennis van dit specifieke genre hebben om mijn werk te kunnen doen. Ik stel mezelf voortdurend bloot aan nieuwe vormen van kunst en cultuur. Als ik met klanten samenwerk, wil ik dat ze denken: die Masami, die begrijpt het.



Mio: Je deelt heel actief wat er speelt in de LGBTQ-community van New York met je Instagramvolgers in Japan. Beschouw je dit als onderdeel van je creatieve proces?



Masami: Jazeker. Toen ik net naar New York was verhuisd en de diversiteit van de stad zag, gaf me dat een enorm gevoel van opluchting. Haast alsof ik gered was. Japan is een conservatief land en het is er moeilijk voor LGBTQ-mensen om zichzelf te zijn. Velen van hen verbergen hun seksualiteit en soms uiten mensen hun onbewuste vooroordelen met terloopse discriminerende opmerkingen. Door mijn positieve ervaringen in New York te delen, wil ik hen laten zien dat er niks mis is met LGBTQ zijn.



Waarom ben je trouwens gaan skateboarden? Veel mensen beschouwen skateboarden van oudsher als een jongensding.



Mio: Ik wilde al heel lang skateboarden, maar ik dacht altijd dat het niet voor meisjes was. Toen ik op een dag op Instagram skatevideo's van een aantal meiden zag, heb ik die een privébericht gestuurd. Ze hebben me toen meegenomen naar het skatepark. Zelf denk ik wat skaten betreft niet meer na over gender, maar ik wil er wel aan bijdragen dat de maatschappij het de normaalste zaak gaat vinden om meisjes en vrouwen te zien skaten. Daarom zet ik mijn video's op Instagram. Niet alleen die van mijzelf, maar die van alle meiden waarmee ik skate. Ik skate nu bijna anderhalf jaar. Vrouwelijke skaters hebben een sterke onderlinge band en iedereen lijkt een kennis van je.