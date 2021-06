CULTUUR X SPORT: Mio Asakawa en Masami Hosono

Het is alom bekend dat regelmatig trainen de sleutel is om beter te worden in sport, maar hetzelfde geldt voor de dingen die je daarbuiten onderneemt. Als eigenaar van Vacancy Project, een genderneutrale haarsalon in East Village, New York, weet Masami Hosono (32) dat hij in zijn werk baat heeft bij de inspiratie die hij buiten de salon opdoet. "Zelfs als ik klanten elke dag dezelfde coupe aanmeet, ontdek ik elke keer nog iets nieuws. 'Als ik dit nu net iets anders doe, ziet het er misschien beter uit', enzovoort", aldus Masimi. "Op die manier ben ik altijd onbewust bezig in mijn gedachten."

Voor Mio Asakawa (28), technisch accountmanager in Tokio en fervent skateboarder, is regelmatige oefening essentieel om zelfvertrouwen te kweken en nieuwe trucs makkelijk uit te voeren. Voordat Masami naar New York verhuisde, spraken de twee elkaar tijdens een etentje in een sushitentje in het Nakameguro-district van Tokio. Hoewel ze in zeer verschillende beroepen actief zijn, begrijpen Masami en Mio dat alles afhangt van de vele uren die je ergens in steekt om beter te worden — en om gendervooroordelen de wereld uit te helpen.