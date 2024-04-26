De beste Nike producten met Air in het Blueprint pack

Nike Air technologie is verder verbeterd en uitgebreid sinds de lancering in de jaren 70. Inmiddels vind je Air innovaties terug in een hele reeks Nike schoenen waar ze allemaal hetzelfde doel hebben: responsieve demping bieden zonder je te verzwaren. Nike laat die kenmerkende technologie volop zien in het nieuwe Nike Blueprint pack, dat in de zomer van 2024 wordt gelanceerd.

Deze release bevat het beste van de Air technologie van Nike, met 13 schoenen die zijn ontworpen voor verschillende sporten. De mix bestaat uit spikes, basketbalschoenen, een voetbalschoen en een lifestyleschoen, om aan je behoeften op en buiten het veld te voldoen.

"De atleet staat centraal in alles wat we doen. We bestaan om grenzen te verleggen en namens hen risico's te nemen", zegt Martin Lotti, Nike Chief Design Officer. "Deze zomer is het de enorme energieteruggave van Nike Air, die het verschil maakt. Van deze producten met Air raak ik niet alleen geïnspireerd door wat we hebben gemaakt voor atleten, maar ook door het gevoel dat we aan het begin staan van een ongelofelijke reis." Nike Air technologie speelde een rol bij tal van grote sportmomenten, waaronder de ondersteuning van Eliud Kipchoge om de marathon in minder dan twee uur te lopen, een prestatie die ooit als onmogelijk werd beschouwd.

De nieuwste Nike Air technologie maakt gebruik van het werk van wetenschappers, onderzoekers en designers, naast kunstmatige intelligentie en algoritmische tools. Daarmee zijn twaalf mogelijke oplossingen voor problemen waar atleten mee te maken krijgen geëvalueerd om tot een beter, meer datagestuurd product te komen. Met deze geavanceerde technologie kunnen Nike onderzoekers ook de Air technologie beter afstemmen op verschillende schoenmaten.

Het Nike Blueprint pack heeft dezelfde kleurencombinaties voor alle 13 schoenen, met een strakwitte achtergrond die de klassieke blauwe Swoosh benadrukt, gecombineerd met feloranje accenten. De kleurencombinatie is geïnspireerd door Nike medeoprichter en atletiekcoach Bill Bowerman, die schoenen zó licht wilde maken dat hij met een balpen in een stippellijn een Swoosh op de zijkant van de spikes van zijn atleten zette om ze niet te verzwaren. Het Nike Blueprint pack is ontworpen op basis van Bowermans aantekeningen, die een 'blauwdruk vormen voor hoe je atleten ten dienste staat'.

Het Nike Blueprint pack bestaat onder andere uit de hardloopschoenen Alphafly 3 en Pegasus 41, de nieuwste versie van de populaire Nike Pegasus, met de eerste zichtbare Air Zoom unit in een hardloopschoen en de spikes, Nike Victory 2 en Nike Maxfly 2. Voor basketbal is er de nieuwe G.T. Hustle 3 met een halfhoog design en dynamische energieteruggave. De nieuwe Nike Mercurial Superfly is ook van de partij, een lichte en goed ondersteunde schoen voor explosieve momenten op het voetbalveld.

Het Nike Blueprint pack is vanaf 3 juli verkrijgbaar via Nike.com en geselecteerde retailers. Nike is ook van plan om kort na de eerste nog een speciale kleurencombinatie uit te brengen.

Tekst: Korin Miller