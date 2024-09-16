De LeBron TR1: de ultieme trainingsschoen voor de nieuwe generatie atleten
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De TR1 is een veelzijdige trainingsschoen voor iedereen; een schoen die optimale performance, maximaal comfort en ultieme stijl biedt en bovendien de hele dag prettig zit.
- De LeBron TR1 (Trainer 1) is de eerste trainingsschoen die LeBron James voor Nike heeft ontworpen. Deze veelzijdige schoen biedt ultiem comfort, heeft een jeugdige streetstyle en levert goede performance in alle sporten.
- De TR1 heeft een licht, ergonomisch design met een flexibele voorvoet, een designelement waaraan je de trainingsstijl van de succesvolle basketballer herkent.
- De LeBron TR1 is vanaf 19 september 2024 wereldwijd verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers; in eerste instantie alleen in de opvallende Dunk Man kleurencombinatie van grijs en Neon Green, maar in de weken daarna ook in een paar spannende nieuwe kleurencombinaties.
Basketballegende LeBron James heeft zijn eerste paar trainingsschoenen voor Nike ontworpen, de LeBron TR1. James, die bekend staat om zijn vasthoudendheid en intense trainingspraktijken, heeft deze elementen nu ook in het design van de Nike TR1 verwerkt. Het resultaat: een schoen waarin stijl, innovatie en performance samenkomen.
LeBron heeft met de TR1 een schoen ontworpen die alles kan; een schoen waarmee je kunt sporten, die lekker zit en die daarnaast ook stijlvol is.
"De TR1 is gemaakt voor de atleet die altijd naar meer snakt en daar dag in dag uit hard voor werkt", zegt LeBron. "Ik train zelf elke dag en wil mezelf altijd verbeteren. Deze schoen is ontworpen voor alle atleten, waar en wanneer ze ook trainen."
Bij de ontwikkeling van de TR1 is dankbaar gebruik gemaakt van inzichten uit het Nike Sports Research Lab. Deze inzichten hebben een schoen opgeleverd met een strak design in streetwearstijl die je net zo goed in de sportschool als buiten op straat kunt dragen. De lichte, ergonomische TR1 is een uitstekende mix van stabiliteit en flexibiliteit, vooral in de voorvoet, en levert uitstekende performance in allerlei situaties. Ook is de strobel, de rand onder het bovenwerk van de schoen, verwijderd. Dit betekent dat de voet van de drager dichter op het dempende foam komt te staan, wat een responsievere ervaring oplevert.
De unieke buitenzool met omgekeerd wafelpatroon van de TR1 biedt superieure grip waar dit nodig is, terwijl de rand om de middenzool voor stabiliteit, omsluiting en comfort zorgt. De brede basis en nauwsluitende binnenschoen bieden genoeg ruimte voor hardwerkende voeten die opzwellen tijdens de training.
De LeBron TR1 is vanaf 19 september 2024 verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde winkels, in eerste instantie alleen in de opvallende Dunk Man kleurencombinatie van Charcoal Grey en Neon Green. Later ook in een paar nieuwe kleurencombinaties, zoals de dramatisch zwart-witte Zero Dark 30, verwacht op 10 oktober 2024; de toepasselijk genaamde Purple Rain, die op 23 oktober 2024 uitkomt en de Better With Age kleurencombinatie in een mooi subtiel oranje, op 11 november 2024.