De LeBron TR1: de ultieme trainingsschoen voor de nieuwe generatie atleten

"De TR1 is gemaakt voor de atleet die altijd naar meer snakt en daar dag in dag uit hard voor werkt", zegt LeBron. "Ik train zelf elke dag en wil mezelf altijd verbeteren. Deze schoen is ontworpen voor alle atleten, waar en wanneer ze ook trainen."

Bij de ontwikkeling van de TR1 is dankbaar gebruik gemaakt van inzichten uit het Nike Sports Research Lab. Deze inzichten hebben een schoen opgeleverd met een strak design in streetwearstijl die je net zo goed in de sportschool als buiten op straat kunt dragen. De lichte, ergonomische TR1 is een uitstekende mix van stabiliteit en flexibiliteit, vooral in de voorvoet, en levert uitstekende performance in allerlei situaties. Ook is de strobel, de rand onder het bovenwerk van de schoen, verwijderd. Dit betekent dat de voet van de drager dichter op het dempende foam komt te staan, wat een responsievere ervaring oplevert.

De unieke buitenzool met omgekeerd wafelpatroon van de TR1 biedt superieure grip waar dit nodig is, terwijl de rand om de middenzool voor stabiliteit, omsluiting en comfort zorgt. De brede basis en nauwsluitende binnenschoen bieden genoeg ruimte voor hardwerkende voeten die opzwellen tijdens de training.