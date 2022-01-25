De beste joggingbroeken van Nike
Koopwijzer
Shop comfortabele broeken met aansluitende pasvorm om in te chillen.
Een joggingbroek is een onmisbaar athleisure-item. Een joggingbroek van Nike is van alle markten thuis. Ze zijn praktisch, zitten lekker en komen altijd van pas, thuis of buitenshuis. Met als extra bonus: ze zien er ook nog eens leuk uit.
Maar, vraag je je af, wat zijn nu de eigenschappen die de beste joggingbroeken van Nike zo speciaal maken? Dat hangt er een beetje vanaf, omdat we zoveel verschillende kenmerkende materialen voor onze uiteenlopende stijlen gebruiken. De broeken uit onze Nike Sportswear Club Fleece collectie zijn bijvoorbeeld ideaal om in te chillen, terwijl onze Nike Forward broeken ook heel geschikt zijn voor buiten de deur. Sommige Nike joggingbroeken kun je heel goed combineren met een gestructureerde top, voor een outfit die je ook naar je werk kunt dragen.
Of je nu op zoek bent naar een mooie, luxe joggingbroek waar je mee gezien kan worden, of een comfortabele broek waar je mee op de bank kunt hangen, hieronder hebben we de beste joggingbroeken van Nike voor je op een rijtje gezet.
De beste joggingbroeken van Nike
1. De beste joggingbroeken voor dames
Nike Sportswear joggingbroeken zijn beschikbaar in allerlei verschillende kleuren en modellen, van klassiek grijs tot opvallend en kleurrijk, en zijn gemaakt voor jouw drukke, veelzijdige leven. Binnen deze collectie vind je broeken van drie verschillende soorten fleece.
Voor een stijlvolle, getailleerde look kies je een broek gemaakt met Nike Tech Fleece. Deze broek is niet alleen geschikt voor de sportschool, maar ook ideaal om een dagje in te winkelen. Deze fleece heeft een innovatieve thermische structuur die warmte beter vasthoudt zonder extra gewicht toe te voegen.
Als je een statement wilt maken, bekijk dan onze collectie Nike Phoenix Fleece broeken, beschikbaar in verschillende stijlen en moderne designs. De ruimvallende broeken hebben details zoals korte zomen en overdreven grote boorden die de broek een speelse look geven.
Of bekijk de collectie Nike Club Fleece broeken, die er niet alleen heel sportief uitzien maar je ook warm houden als het buiten kouder wordt. Deze broeken zijn stevig en toch licht, voelen zacht aan en zijn specifiek ontworpen om met je mee te bewegen dankzij een stretchy pasvorm en elastische tailleband.
Combineer met: een ruimvallende Nike Sportswear top
Of je nu voor een cropped T-shirt gaat of voor een oversized shirt dat tot halverwege je bovenbeen valt, beide shirts staan goed boven een fleece joggingbroek met hoge of lage taille. Stop een lang, nauwsluitend T-shirt in de tailleband van je favoriete joggingbroek voor een gelikte stijl of laat een ruimere versie gewoon over je broek vallen voor een zorgeloze, ontspannen look.
2. De beste joggingbroeken voor heren
De Nike Sportswear joggingbroeken kunnen voor verschillende activiteiten worden gedragen. Met een Nike Club Fleece broek stap je moeiteloos over van de ene activiteit zoals wandelen in het bos naar de andere, bijvoorbeeld een casual afspraak in de stad. De buitenkant van deze broek voelt heerlijk zacht aan, terwijl de geborstelde fleece aan de binnenkant je warm houdt. En als je op zoek bent naar de klassieke grijze trainingsbroek, dan vind je die hier ook.
De Nike Sportswear Air lijn, geïnspireerd op de iconische Nike Air sneakers, is een wat formelere keuze. Combineer de broek met een ruimvallend sweatshirt voor een snelle, strakke look, goedgekeurd door de sterren van de atletiekbaan, of een T-shirt-en-bodywarmer-combinatie voor een ontspannen, sportieve stijl.
Combineer met: Nike Sportswear Lifestyle top
Ga voor een monochrome look of maak er een vrolijke mix van kleuren van. Of je nu voor korte of lange mouwen kiest, met grafische prints of effen, we hebben een T-shirt voor je die bij je outfit past.
3. De beste joggingbroeken voor kids
Help kids hun eigen stijl te creëren door hen zelf te laten kiezen uit een breed scala aan kleurrijke joggingbroeken. Of ze zich nu in de schoolpauze in het zweet willen werken of 's middags bij een vriendje thuis gaan spelen, deze joggingbroeken zitten altijd lekker en passen overal bij.
Nike joggingbroeken met Nike Club Fleece, een speciaal door Nike ontworpen materiaal dat zacht van binnen én van buiten is, zijn specifiek voor de snelle bewegingen van kinderen ontworpen. Bij koud weer zijn de broeken in de Nike Tech Fleece collectie een goede keuze, omdat ze van uiterst lichte, maar hoogwaardige fleece gemaakt zijn. Er zitten verschillende voor- en achterzakken met rits in zodat ze hun belangrijke spullen tijdens het spelen niet verliezen.
Nike Icon Fleece joggingbroeken zijn ook een mogelijkheid, vooral voor kinderen die van stijl houden. Deze broeken met een gestructureerde vorm zien er netjes genoeg uit om met je familie uit eten te gaan. De speciale Nike FlyEase zakken aan de zijkant zijn ook heel handig. Je kunt er snel en makkelijk bij, en ze houden al je spullen veilig zonder ritsen.
Combineer met: Nike T-shirt met grafische print
Maak de look af met een opvallend T-shirt, verkrijgbaar in een breed scala aan felle kleuren, patronen en grafische prints. Draag er een met fleece gevoerd jack bij voor wat extra warmte.
4. De beste joggingbroeken met het oog op duurzaamheid
Veel mensen vinden het belangrijk om kleding te dragen die gemaakt is met het oog op duurzaamheid. Nike joggingbroeken met een label waarop staat: "gemaakt met duurzame materialen", zijn gemaakt met ten minste 50 procent gerecycled materiaal. (Ga voor meer informatie over de gerecyclede materialen die in Nike kleding worden gebruikt naar: materialen met minder milieu-impact op de Move to Zero pagina van Nike).
Onder de joggingbroeken gemaakt met duurzame materialen vind je onder andere losvallende broeken, vintage items en strakke lijnen gemaakt met gerecycled polyester. Heel veel broeken met je favoriete Nike materialen (Phoenix Fleece, Therma-FIT en Tech Fleece) zijn gemaakt met duurzame materialen. Aan keuze dus geen gebrek.
Combineer met: Nike top gemaakt met het oog op duurzaamheid
Maak een statement door nauwsluitende shirts met lange mouwen, klassieke poloshirts, hoodies voor in de sportschool en meer te dragen, allemaal gemaakt met ten minste 50% duurzame materialen. In deze collectie vind je van alles, van nauwsluitende T-shirts met grafische prints tot oversized grijze sweatshirts.
Tekst: Korin Miller