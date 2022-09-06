De 7 beste Nike yogabroeken om nu te shoppen

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Bekijk de beste Nike yogabroeken die zijn ontworpen voor comfort en bewegingsvrijheid.

Laatste update: 12 september 2022
Leestijd: 5 min.
De beste Nike yogabroeken voor dames

Of je nu in de kraaihouding probeert te komen of op de bank naar je favoriete serie kijkt, een zachte, stretchy en comfortabele yogabroek komt altijd van pas. Alle Nike yogabroeken zijn gemaakt van comfortabel en elastisch materiaal dat niet kreukt, afzakt of je uit je flow haalt.

Lees verder om te ontdekken welke Nike yogabroeken het beste voor jou zijn, gebaseerd op je pasvorm, activiteit en materiaalvoorkeuren.

  1. 1.Voor maximaal comfort: Nike Yoga luxe legging met hoge taille

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    Deze broek maakt deel uit van de Nike Luxe lijn en is gemaakt van Nike Infinalon materiaal dat lichte compressie biedt maar toch zacht aanvoelt.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Niet-knellende tailleband voelt zacht en comfortabel aan
    • Verborgen zak in tailleband
    • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van het lichaam
    • Dun (maar niet doorzichtig) Nike Infinalon materiaal omsluit het lichaam zonder te knellen

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  2. 2.Voor een broek met hoge taille: Nike Yoga Dri-FIT 7/8-legging met hoge taille

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    Voor yogaliefhebbers die liever niet te veel bloot willen laten zien, is de Nike Yoga Dri-FIT 7/8-legging met hoge taille een goede keuze. Het materiaal is elastisch en ondersteunend, en beweegt naadloos met je mee.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg en houdt je droog
    • Hoge taille voor extra bedekking
    • Unieke lichte V-vorm op achterkant van het kledingstuk
    • Zak in binnenkant van tailleband is groot genoeg voor een telefoon

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  3. 3.Voor een broek met halfhoge taille: Nike One luxe legging met halfhoge taille

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    In de Nike One Luxe legging met halfhoge taille zijn Nike Luxe en Nike Dri-FIT materialen verwerkt die ervoor zorgen dat je droog en comfortabel blijft, of je nu een hotyogasessie doet of na de les nog even snel naar de winkel moet.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Zijdezachte Nike One Luxe vezels die de huid omsluiten
    • Meerdere verborgen zakken om essentials in op te bergen
    • Nike Dri-FIT technologie voor ventilatie

  4. 4.Voor een ruimvallende, casual stijl: Nike Yoga Luxe Dri-FIT joggingbroek

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    De Nike Yoga Luxe Dri-FIT joggingbroek is een goede combinatie van Nike Luxe en Nike Dri-FIT materiaal, en is ideaal voor iedereen die van een ruime fit houdt. Ook al valt de broek lekker ruim, hij zakt niet af. Als je tijdens de yogales telkens je legging omhoog moet sjorren, is deze joggingbroek misschien een goed alternatief.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Nike One Luxe materiaal voelt zacht en comfortabel aan
    • Elastische tailleband met trekkoord en elastische boorden om broekspijpen op hun plek te houden
    • Nike Dri-FIT materiaal
    • Zijzakken

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  5. 5.Voor koud weer: Nike Yoga Therma-FIT fleece joggingbroek met hoge taille

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    Of je nu aan je poses werkt in een koude kamer of gewoon een lekker zittende (maar warme) broek wil om in te loungen, in de Nike Yoga Therma-FIT fleece joggingbroek met hoge taille blijf je heerlijk warm.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Hoge taille met aanpasbare, elastische tailleband
    • Nike Therma-FIT technologie houdt warmte vast
    • Boorden houden broekspijpen op hun plek

  6. 6.Voor een broek met kortere pasvorm: Nike Yoga Luxe korte fleecebroek

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    Als je van een ruimvallende pasvorm en rechte pijpen houdt, dan is de Nike Yoga Luxe korte fleecebroek een goede optie.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Nike One Luxe materiaal voelt superzacht aan
    • Losse, ruime pasvorm zorgt voor een goede luchtcirculatie naar de benen
    • Halfhoge, geribde tailleband biedt bedekking tijdens het rekken en strekken

  7. 7.Voor de stevigste pasvorm: Nike Yoga Dri-FIT Luxe Color Block 7/8-legging met hoge taille

    De beste Nike yogabroeken voor dames

    Dankzij het speciale design met voetlussen blijft deze yogalegging goed op zijn plek zitten. De Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-legging met kleurblokken en hoge taille is daarom een goede keuze voor mensen die zich helemaal op hun yogaflow willen richten. Na de yogaklas kun je de voetlussen onder je voeten vandaan halen en zo een meer casual, losse look creëren rond je enkel.

    Belangrijkste kenmerken:

    • Opening op de hak voor ondersteuning en bewegingsvrijheid
    • Nike Luxe materiaal biedt lichte compressie en voelt superzacht aan
    • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid
    • Design met hoge taille
    • Niet-transparant materiaal doorstaat de squat-test met gemak

Tekst: Julia Sullivan

Voor het eerst gepubliceerd: 6 september 2022

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