Tips voor het dragen van een oversized Nike T-shirt

Tips voor het dragen van je oversized Nike T-shirt
Stijltips
Tips om je outfit vol vertrouwen te dragen.
Casual, zorgeloos, relaxt: deze drie woorden beschrijven het gevoel dat je krijgt als je een oversized T-shirt draagt.
Een oversized top is perfect om te dragen als pyjama, maar kan ook heel goed gecombineerd worden met een compressieshort voor een ontspannen look. Ga je naar de sportschool? Trek het wijde shirt dan aan bij een strakke bikershort. Ben je juist op zoek naar een feestelijke look, combineer de top dan met een minirok of een spijkerbroek met hoge taille.
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Ga je voor een wijd T-shirt, maak dan gebruik van het oversized design en de comfy look en straal dat ontspannen gevoel uit met je outfit, wat je maat ook is; plus-size, extra lang of klein. Maar, de belangrijkste stijltip is om het shirt vooral goed te combineren en rekening te houden met de pasvorm van je andere kledingstukken.
Een oversized T-shirt met shorts is een klassieke combinatie, maar je wilt niet dat je broek zo kort is dat het T-shirt er volledig overheen valt. Hetzelfde geldt voor de combinatie met een jack, maar dan net andersom: kies liever een jack dat helemaal over het T-shirt valt, zodat er niet een paar centimeter stof onderuit komt wanneer je je jack dichtritst.
Hieronder vind je vijf eenvoudige outfitideeën om met je favoriete oversized T-shirt te pronken.
Stijltips voor een oversized T-shirt
Outfit 1: Oversized T-shirt + flare legging + klassieke sneakers
In deze eenvoudige combinatie voor elke dag gaat casual samen met cool. Een oversized T-shirt in een opvallende kleur past perfect bij een flare legging. Het aansluitende design van de broek brengt evenwicht aan het wijdvallende T-shirt, terwijl de uitlopende pijpen bij de enkels een trendy accent geven. Kies voor een klassieke sneaker zoals de Daybreak voor een simpele, maar toch doordachte look. De buitenzool met wafelpatroon is een vintage-geïnspireerd detail, waardoor deze outfit niet alleen fijn is tijdens een wandelrondje door het park, maar ook prima is als je aan het werk bent in het café (had je die latte al besteld?).
Outfit 2: oversized tie-dye T-shirt + tennisrok + Air Max
Wat combineer je met een oversized tie-dye T-shirt? Een tennisrok is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar de combinatie is een trendy mix. Bij het combineren van een oversized T-shirt draait het uiteindelijk om kledingstukken vinden die elkaar aanvullen zonder dat het te gezocht wordt.
De ontspannen uitstraling van dit T-shirt past uitstekend bij een klassieke, sportieve rok. Het is de onverwachte combinatie die perfect is voor een afspraak met vrienden of een middagje shoppen. De toevoeging van een paar funky, futuristische schoenen zorgt voor een contrast, waardoor je outfit niemand zal ontgaan.
Outfit 3: oversized T-shirt + Tempo shorts + Dunks
Soms zijn outfits die je zo bij elkaar raapt de beste outfits. Je hebt misschien al Tempo shorts om thuis of in de sportschool te dragen. Geef deze een nieuwe look door te combineren met een oversized T-shirt dat doet denken aan de jaren 90, zoals deze die verwijst naar een iconisch paar sneakers. De look is echter niet compleet zonder een paar Dunks aan je voeten.
Outfit 4: oversized T-shirt + jeans + Air Force 1's
Een oversized T-shirt combineren met een spijkerbroek is de gouden combinatie die altijd werkt. Een ruimvallend T-shirt ziet er top uit in combinatie met een fijne spijkerbroek met hoge taille en een paar iconische Air Force 1's. Het resultaat is een look voor elke dag. Trek er een leren jack over aan en je bent klaar voor een drankje in de stad. Of kies voor een blazer en je hebt een eenvoudige outfit voor kantoor.
Outfit 5: oversized T-shirt + bikershorts + Pegasus
Op dagen waarop je een zetje kunt gebruiken voordat je naar de sportschool gaat, kan een frisse work-outlook het verschil maken. Een oversized T-shirt is een kledingstuk dat alles aan kan, van een run tot spinning of een intensieve yogasessie. En met hippe en comfortabele bikershorts, klassiek zwart of in een felle kleur, zit je altijd goed.
Maak de outfit af met een opvallend paar sportsneakers als reminder dat sporten vooral heel erg leuk is. Je bent een atleet, maar het gaat er ook om dat je plezier hebt, toch?
Tekst door Aemilia Madden