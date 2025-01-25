Zes comfortabele outfittips voor atleten, van Nike

Til je outfit naar een hoger niveau door te spelen met de kleuren en pasvormen. De veelzijdige, neutrale kleuren van de Nike 24.7 collectie, van bruin tot donkergrijs, zetten de toon voor een verzorgde look. Begin met de ImpossiblySoft met halflange rits in een rijke, neutrale tint en combineer die met de PerfectStretch chinobroek voor een evenwichtige, eenkleurige vibe. Maak de look interessanter door te spelen met verhoudingen: denk aan aansluitende tops met een broek met wijde pijpen of oversized tops met een getailleerde joggingbroek.

Maak de look af met high-top sneakers, hoge sokken en een crossbodytas. Voor extra stijl kun je de look afmaken met een gestructureerd jack of gestructureerde bodywarmer.