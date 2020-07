Bereik je doelen met dagelijkse rituelen

Om deze dagelijkse rituelen vorm te geven, ruim je er elke ochtend en avond tien minuten voor in. Wat je in die tijd doet, moet makkelijk en leuk zijn, maar het moet bovenal jouw 'waarom' ondersteunen. Misschien heb je al een vaste routine waarmee je de dag begint en eindigt, en hoef je slechts iets kleins te veranderen of toe te voegen om die routine beter bij je doelen te laten passen.



Als algemeen welzijn en betere prestaties op het werk jouw 'waarom' zijn, kun je bijvoorbeeld 's ochtends wat drinken voor hydratatie, een paar minuten mediteren, direct je hardloopschoenen aantrekken of een van onze mini-trainingen volgen voor een korte yogasessie. Elke avond kun je een tijdje relaxen met je favoriete muziek, even rollen met je foamrol, en een kleine pauze nemen om na te denken over wat er die dag goed ging en te bedenken wat je de volgende dag gaat doen. Mini-duwtjes zoals deze lijken in het begin misschien niet belangrijk, maar na een tijdje geven ze aan alles wat je doet een positieve draai.



Of je nu net met deze gewoontes wil beginnen of je huidige routine wil aanpassen, ga na of je rituelen je doelen ondersteunen. Vraag jezelf: 'Helpt mijn routine me een fijne ochtend te hebben?' en 'Kom ik 's avonds tot rust, zodat ik op koers blijf?'