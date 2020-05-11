Bereik je doelen met dagelijkse rituelen
Coaching en voeding
Door Nike Training
Je dag beginnen en afsluiten met een doel en focus met behulp van betekenisvolle rituelen.
Heb je jezelf ooit afgevraagd waarom je elke ochtend en avond dezelfde routines hebt? Elke dag slaap je wellicht aan dezelfde kant van het bed, drink je dezelfde koffie, eet je dezelfde maaltijd en doe je dezelfde work-out. Dat deze patronen een gewoonte zijn, maakt ze niet per se 'slecht' – het kunnen hele gewone, gezonde gewoontes zijn. Het mogelijke probleem is dat er niet veel doelgerichtheid vanuit gaat. En dat zou eigenlijk wel moeten.
Betekenisvolle rituelen maken het verschil tussen mensen die op het hoogste niveau presteren en hen die dat niet lukt. Het zijn routines waarvan intentie uitgaat en die op maat zijn bedacht voor of door iemand om persoonlijke doelen te ondersteunen.
In mijn ogen is het bedenken van betekenisvolle rituelen voor 's ochtends en 's avonds een van de meest essentiële manieren om alles uit jezelf te halen. Deze rituelen geven een positieve boost en zo laat je het universum weten dat je je beweegredenen kent – het ultieme antwoord op de vraag waarom je tijd investeert in een doelgerichte handeling – en dat je jezelf eraan gaat houden.
"Betekenisvolle rituelen zijn routines waarvan intentie uitgaat en die op maat zijn bedacht voor en/of door iemand om persoonlijke doelen te ondersteunen."
Om deze dagelijkse rituelen vorm te geven, ruim je er elke ochtend en avond tien minuten voor in. Wat je in die tijd doet, moet makkelijk en leuk zijn, maar het moet bovenal jouw 'waarom' ondersteunen. Misschien heb je al een vaste routine waarmee je de dag begint en eindigt, en hoef je slechts iets kleins te veranderen of toe te voegen om die routine beter bij je doelen te laten passen.
Als algemeen welzijn en betere prestaties op het werk jouw 'waarom' zijn, kun je bijvoorbeeld 's ochtends wat drinken voor hydratatie, een paar minuten mediteren, direct je hardloopschoenen aantrekken of een van onze mini-trainingen volgen voor een korte yogasessie. Elke avond kun je een tijdje relaxen met je favoriete muziek, even rollen met je foamrol, en een kleine pauze nemen om na te denken over wat er die dag goed ging en te bedenken wat je de volgende dag gaat doen. Mini-duwtjes zoals deze lijken in het begin misschien niet belangrijk, maar na een tijdje geven ze aan alles wat je doet een positieve draai.
Of je nu net met deze gewoontes wil beginnen of je huidige routine wil aanpassen, ga na of je rituelen je doelen ondersteunen. Vraag jezelf: 'Helpt mijn routine me een fijne ochtend te hebben?' en 'Kom ik 's avonds tot rust, zodat ik op koers blijf?'
"Mini-duwtjes zoals deze lijken in het begin misschien niet belangrijk, maar na een tijdje geven ze aan alles wat je doet een positieve draai."
Je antwoorden zijn belangrijk, want jouw begin en eind van de dag hebben invloed op elkaar en bepalen voor een groot deel hoe je je leven leidt. Van een krachtig ochtendritueel krijg je energie voor de hele dag, terwijl je met een doordacht avondritueel voorbereid bent om wakker te worden met een doel en klaar bent om het allemaal opnieuw te doen.
We zijn wat we keer op keer blijven doen, en waar we energie in stoppen is waar ons leven ons onvermijdelijk heen leidt. Gebruik je rituelen om de controle in handen te krijgen, om te doen wat je echt wil doen en om het leven te leiden dat je wil leven.