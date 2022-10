Bra by Adwoa: brief van de redactie

Ik zal je een geheim verklappen.

Ik ben een hele slechte slaper, misschien wel de slechtste slaper ter wereld. Het helpt natuurlijk niet dat ik een echte nachtbraker ben, maar telkens wanneer ik besluit eens lekker vroeg naar bed te gaan, lig ik urenlang te woelen en te malen. Ik heb alles al geprobeerd: slaapmaskers (irritant), meditatie (alsof ik me zo lang ergens op kan concentreren!), schaapjes tellen (hopeloos).

Het enige wat me helpt om 's avonds in slaap te vallen is mijn lichaam lekker uitputten met een goede work-out. Ik heb aan Muay Thai gedaan, ik ben gaan boksen toen ik stopte met drinken – dat was echt mijn ding. Ik ben gek op Pilates en ben zelfs gaan hardlopen tijdens de pandemie. Lichaamsbeweging is het enige wat echt werkt.

Sport helpt me om te ontspannen: fysiek én mentaal. Ik moet echt bewegen om die twee in balans te houden. Een slechte dag wordt beter door te sporten. Ik maak contact met mijn lichaam, kan me even op iets anders dan mijn telefoon concentreren. Het is echt een moment voor mezelf. Meditatie ligt me niet zo erg, maar door me op mijn uitvoering te focussen, breng ik mezelf in evenwicht en raken andere problemen op de achtergrond.

Ik vertel jullie dit allemaal omdat ik enorm vereerd ben dat ik dit nummer van Bh by voor jullie mag maken. Elke work-out, elke houseparty in mijn woonkamer, elke lockdown-run of bokspartij die ik de laatste twee jaar heb gedaan, had ik niet kunnen doen zonder een comfortabele sport-bh met goede ondersteuning. Ik ben vrij kieskeuring wat betreft stijl: ik hou van simpel en comfortabel, een bh met een subtiele look. Dat geeft me een sexy en cool gevoel, zelfs wanneer ik druip van het zweet. Er mag best een nostalgisch element inzitten: ik hou nogal van de klassieke lijnen uit de jaren 90.

Tijdens de voorbereidingen voor dit nummer van Bh by heb ik meer kunnen nadenken over mijn relatie met de ideale sport-bh, wat ik ervan verwacht en hoe belangrijk die is voor mijn fysieke en mentale gezondheid. Sport helpt me om te ontspannen, focussen, mijn hoofd leeg te maken, agressie uit mijn lichaam te jagen, emoties te verwerken en andere zaken in mijn leven te overdenken. Ik zou iedereen die dit leest datzelfde gevoel van vrijheid meegeven dat sporten mij biedt, met een goede sport-bh waarin je je ook sexy én ondersteund voelt. Na twee jaar binnenvetten hebben we dat wel verdiend zou ik zo zeggen!

Ik vond het erg leuk om dit nummer samen te stellen en hoop dat jullie er net zoveel plezier aan beleven.

Heel veel liefs,

Adwoa