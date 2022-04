Visualiza que sucede para que suceda

¿Sabías que tu cerebro se ilumina de forma similar ya sea que marques el gol de la victoria o simplemente te imagineslográndolo? De hecho, las investigaciones así lo demuestran. Por eso, la visualización es un gran motivador y un elevador del alto rendimiento entre los mejores atletas del mundo, los emprendedores y los mentores y entrenadores que los guían.

La visualización significa crear escenas distintivas y vívidas en tu mente. Puede utilizarse para relajarte o bien para motivarte y prepararte para alcanzar un objetivo. "Cuando desarrollas una imagen en tu cerebro, se activan muchas zonas", explica Sheri Dewan, MD, especialista en neurocirugía en el Hospital Northwestern Medicine Central DuPage. Lo más importante: el lóbulo frontal, que es el responsable de aprender, planificar y ejecutar dichos planes. También participa el lóbulo occipital, que te ayuda a ver lo que estás pensando.

Y, luego, ver la imagen de manera repetida suaviza la respuesta del cuerpo amigdalino (que es el centro de lucha o huida del cerebro), lo cual puede reducir la ansiedad y el miedo con respecto a la actividad. La repetición visual también refuerza la conexión motora entre el cerebro y los músculos como si realmente lo estuvieras ejecutando en tiempo real, agrega Angie Fifer, PhD, consultora certificada en rendimiento mental en Pittsburgh y miembro del comité ejecutivo de la Asociación de la Psicología Aplicada al Deporte. Todos estos mecanismos funcionan de manera conjunta para impulsar tu mejor rendimiento, comenta Dr. Dewan.

Esto podría explicar por qué la visualización puede ser tan efectiva y ha captado la atención de investigadores por tanto tiempo. Según Alan Chu, consultor certificado en rendimiento mental, PhD, profesor asistente y presidente de Psicología del Deporte, Ejercicio y Rendimiento en la Universidad de Wisconsin-Green Bay, uno de los primeros estudios de visualización se llevó a cabo en 1960. En él se dividió a un equipo de básquetbol de preparatoria en dos grupos: uno se enfocó en la práctica física y el otro trabajó exclusivamente en visualizar las habilidades motoras específicas. Luego de 14 días, el grupo que usó la visualización era casi tan experto en esas habilidades como los jugadores que se centraron únicamente en el entrenamiento físico.

Desde entonces, ha habido muchos estudios sobre el tema. Uno de los estudios en la "Revista de Neurofisiología" detectó que, cuando las personas con muñequeras se imaginaban flexionando las muñecas, perdían un 50% menos de fuerza que las contrapartes que no visualizaban, después de haber estado inmovilizados durante cuatro semanas. Otro estudio reveló que las personas que querían aumentar su ingesta de frutas e imaginaban cada paso del proceso (cuándo, dónde y cómo comprarían, prepararían y comerían la fruta) duplicaron su consumo. Y un estudio piloto publicado en el “Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity“ determinó que los gimnastas que practicaban técnicas de imágenes mejoraron la confianza en sí mismos. Y la lista continúa.