Cuatro consejos para hacer ejercicio durante tu período

Si eres susceptible al síndrome premenstrual, el ejercicio puede ser un remedio efectivo. Cuanto te activas, aumentas los niveles de determinados neurotransmisores, incluidas las endorfinas, dopamina, serotonina y noradrenalina, que están asociadas con el aumento de los sentimientos de felicidad y calma.



Las endorfinas, por ejemplo, actúan sobre los receptores opioides del cerebro para reducir la percepción del dolor y, en cambio, aumentan la sensación de felicidad y bienestar. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio favorece la liberación de endorfinas. Por eso, si durante tu período tienes problemas de humor o dolores menstruales, el ejercicio puede hacer que te sientas mejor a un nivel bioquímico.



Los hallazgos de un estudio sugieren que ejercitarse por tan solo 45 a 60 minutos y al menos tres veces por semana durante la menstruación puede generar una reducción significativa de la dismenorrea, o sea el padecimiento de calambres menstruales severos.



El estrógeno influye en la producción de determinados neurotransmisores, particularmente la serotonina y la dopamina. Como el estrógeno está en su nivel más bajo al inicio del ciclo, estos mensajeros químicos imprescindibles se reducen.



Recuerda: la serotonina y la dopamina estaban vinculadas a los efectos positivos en tu estado de ánimo. Sin embargo, el ejercicio puede aumentar estos químicos que te hacen sentir bien, ya que promueve la liberación de ambas, serotonina y dopamina, contrarrestando los efectos de la baja de estrógeno.



Otro beneficio clave es que cuando elevas la frecuencia cardíaca mientras te ejercitas, también aumentas el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esto puede ayudar a eliminar la niebla mental, un síntoma común del período. Hacerlo a primera hora de la mañana puede disipar la niebla y prepararte mejor para un día productivo.



Además de los beneficios bioquímicos, ejercitarte durante el período te puede hacer sentir mejor por otros motivos. A veces, cuando experimentas síntomas relacionados con la menstruación, salir de casa y mover el cuerpo puede ser una buena distracción. Considera tomar un descanso de lo que sea que estés haciendo para salir a caminar mientras escuchas música o un podcast inspirador. Notarás que te ayuda a contrarrestar la fatiga y aumentar los niveles de energía.



Si te resulta particularmente difícil encontrar motivación cuando estás menstruando, intenta entrenar con una amiga. Es fácil dejar que tu período estropee tus planes de entrenamiento. Para evitarlo, adáptalos y encuentra la manera de hacer que el ejercicio sea disfrutable en lugar de simplemente saltarte esos días.



Descargar una aplicación con entrenamientos creados y dirigidos por expertos también puede ayudar a aumentar la motivación.