NIKE FORWARD

NIKE FORWARD ES UN NUEVO MATERIAL CONFECCIONADO CON CAPAS ULTRAFINAS PUNZONADAS CON AGUJA. ES SUPERSUAVE, INCREÍBLEMENTE CÁLIDO Y EXTRAORDINARIAMENTE LIGERO. PERO LO MÁS IMPORTANTE ES QUE NUESTRA COLECCIÓN INAUGURAL TIENE UNA MEDIA DE UN 75% MENOS DE CARBONO EN COMPARACIÓN CON EL TEJIDO FLEECE TRADICIONAL.

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Sustentabilidad Nike, Move to Zero

NIKE FORWARD

Sustentabilidad Nike, Move to Zero

NIKE FORWARD ES UN NUEVO MATERIAL CONFECCIONADO CON CAPAS ULTRAFINAS PUNZONADAS CON AGUJA. ES SUPERSUAVE, INCREÍBLEMENTE CÁLIDO Y EXTRAORDINARIAMENTE LIGERO. PERO LO MÁS IMPORTANTE ES QUE NUESTRA COLECCIÓN INAUGURAL TIENE UNA MEDIA DE UN 75% MENOS DE CARBONO EN COMPARACIÓN CON EL TEJIDO FLEECE TRADICIONAL.

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FLORECER EN LUGAR DE PERECER

NIKE HA DESAFIADO LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN SUSTENTABLE DURANTE DÉCADAS. PERO LO QUE NOS TRAJO AQUÍ NO NOS LLEVARÁ A DONDE DEBEMOS IR. ESTAMOS MEJORANDO LA ESTRATEGIA Y TRANSFORMANDO LA CIENCIA FICCIÓN EN HECHOS CIENTÍFICOS, A LA ESCALA DE NIKE. TODAVÍA NO HEMOS LLEGADO, PERO SABEMOS HACIA DÓNDE VAMOS: NUESTRO OBJETIVO ES LLEGAR A CERO EMISIONES DE CARBONO Y RESIDUOS, Y NO NOS DETENDREMOS ALLÍ. PARA NOSOTROS, SE TRATA DE "FLORECER EN LUGAR DE PERECER": OPTIMISMO TENAZ, INNOVACIÓN AUDAZ Y ACCIÓN COLECTIVA PARA QUE TODOS, JUNTO CON ESTA HERMOSA ESFERA AZUL, PROSPEREMOS.

Sustentabilidad Nike, Move to Zero

FLORECER EN LUGAR DE PERECER

Sustentabilidad Nike, Move to Zero

NIKE HA DESAFIADO LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN SUSTENTABLE DURANTE DÉCADAS. PERO LO QUE NOS TRAJO AQUÍ NO NOS LLEVARÁ A DONDE DEBEMOS IR. ESTAMOS MEJORANDO LA ESTRATEGIA Y TRANSFORMANDO LA CIENCIA FICCIÓN EN HECHOS CIENTÍFICOS, A LA ESCALA DE NIKE. TODAVÍA NO HEMOS LLEGADO, PERO SABEMOS HACIA DÓNDE VAMOS: NUESTRO OBJETIVO ES LLEGAR A CERO EMISIONES DE CARBONO Y RESIDUOS, Y NO NOS DETENDREMOS ALLÍ. PARA NOSOTROS, SE TRATA DE "FLORECER EN LUGAR DE PERECER": OPTIMISMO TENAZ, INNOVACIÓN AUDAZ Y ACCIÓN COLECTIVA PARA QUE TODOS, JUNTO CON ESTA HERMOSA ESFERA AZUL, PROSPEREMOS.

Sustentabilidad Nike, Move to Zero

MOVE TO ZERO REPRESENTA EL CAMINO DE NIKE HACIA CERO EMISIONES DE CARBONO Y RESIDUOS PARA PROTEGER EL FUTURO DEL DEPORTE. ACOMPÁÑANOS EN CADA PASO DEL CAMINO Y DESCUBRAMOS JUNTOS NUEVAS FORMAS DE REDUCIR NUESTRO IMPACTO EN EL PLANETA.

PASAMOS A LA ACCIÓN EN EQUIPO

NO ESPERAMOS A QUE APAREZCAN SOLUCIONES PARA PROTEGER EL FUTURO DEL DEPORTE, LAS CREAMOS. EN NIKE STORES SELECCIONADAS TE OFRECEMOS SERVICIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA QUE CONTRIBUYAS A MOVE TO ZERO, PORQUE SOLO PODEMOS CONSEGUIRLO SI LO HACEMOS EN EQUIPO.

Sustentabilidad Nike, Move to Zero

MOVE TO ZERO REPRESENTA EL CAMINO DE NIKE HACIA CERO EMISIONES DE CARBONO Y RESIDUOS PARA PROTEGER EL FUTURO DEL DEPORTE. ACOMPÁÑANOS EN CADA PASO DEL CAMINO Y DESCUBRAMOS JUNTOS NUEVAS FORMAS DE REDUCIR NUESTRO IMPACTO EN EL PLANETA.

Sustentabilidad Nike, Move to Zero
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PASAMOS A LA ACCIÓN EN EQUIPO

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NO ESPERAMOS A QUE APAREZCAN SOLUCIONES PARA PROTEGER EL FUTURO DEL DEPORTE, LAS CREAMOS. EN NIKE STORES SELECCIONADAS TE OFRECEMOS SERVICIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA QUE CONTRIBUYAS A MOVE TO ZERO, PORQUE SOLO PODEMOS CONSEGUIRLO SI LO HACEMOS EN EQUIPO.

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Reciclaje y donación

Ayuda a reducir los residuos limpiando y donando o reciclando ropa y calzado usados.

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Reacondicionamiento

Ofrecemos calzado elegible que se devolvió o cuya caja se abrió para brindarte la oportunidad de comprar calzado prácticamente sin uso a un precio más bajo.

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NOVEDADES

LAS ACCIONES COLECTIVAS EMPIEZAN CON EXPANDIR CONOCIMIENTOS A NIVEL COLECTIVO. ECHA UNA MIRADA A LAS NOVEDADES DE MOVE TO ZERO.

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NOVEDADES

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LAS ACCIONES COLECTIVAS EMPIEZAN CON EXPANDIR CONOCIMIENTOS A NIVEL COLECTIVO. ECHA UNA MIRADA A LAS NOVEDADES DE MOVE TO ZERO.

  • Cómo cuidar de tu Nike Forward.

    Nike Forward

    Cómo cuidar tu Nike Forward

    Nike Forward es suave, cálido y muy ligero. Para mantenerlo como nuevo durante años, es importante tomar en cuenta algunas instrucciones sencillas para el cuidado del producto.

  • Nike Forward. Move To Zero.

    Move to Zero

    Nike Forward

    La colección inaugural está hecha con un promedio de 75% menos carbono comparada con nuestro tejido Fleece tradicional. Lo llamamos Forward porque siempre vamos hacia delante.

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NUESTRA SELECCIÓN

LA ROPA QUE LLEVA LA ETIQUETA "MATERIALES SUSTENTABLES" SE CONFECCIONÓ CON AL MENOS UN 50% DE CONTENIDO RECICLADO. EL CALZADO CON LA MISMA ETIQUETA ESTÁ CONFECCIONADO CON AL MENOS UN 20% DE CONTENIDO RECICLADO POR PESO.

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Cuando veas este logotipo, sabrás que estaremos un paso más cerca de nuestro objetivo en la experiencia Move to Zero.

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