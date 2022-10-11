Sustentabilidad Nike, Move to Zero

NIKE FORWARD
NIKE FORWARD ES UN NUEVO MATERIAL CONFECCIONADO CON CAPAS ULTRAFINAS PUNZONADAS CON AGUJA. ES SUPERSUAVE, INCREÍBLEMENTE CÁLIDO Y EXTRAORDINARIAMENTE LIGERO. PERO LO MÁS IMPORTANTE ES QUE NUESTRA COLECCIÓN INAUGURAL TIENE UNA MEDIA DE UN 75% MENOS DE CARBONO EN COMPARACIÓN CON EL TEJIDO FLEECE TRADICIONAL.
FLORECER EN LUGAR DE PERECER
NIKE HA DESAFIADO LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN SUSTENTABLE DURANTE DÉCADAS. PERO LO QUE NOS TRAJO AQUÍ NO NOS LLEVARÁ A DONDE DEBEMOS IR. ESTAMOS MEJORANDO LA ESTRATEGIA Y TRANSFORMANDO LA CIENCIA FICCIÓN EN HECHOS CIENTÍFICOS, A LA ESCALA DE NIKE. TODAVÍA NO HEMOS LLEGADO, PERO SABEMOS HACIA DÓNDE VAMOS: NUESTRO OBJETIVO ES LLEGAR A CERO EMISIONES DE CARBONO Y RESIDUOS, Y NO NOS DETENDREMOS ALLÍ. PARA NOSOTROS, SE TRATA DE "FLORECER EN LUGAR DE PERECER": OPTIMISMO TENAZ, INNOVACIÓN AUDAZ Y ACCIÓN COLECTIVA PARA QUE TODOS, JUNTO CON ESTA HERMOSA ESFERA AZUL, PROSPEREMOS.
PASAMOS A LA ACCIÓN EN EQUIPO
NO ESPERAMOS A QUE APAREZCAN SOLUCIONES PARA PROTEGER EL FUTURO DEL DEPORTE, LAS CREAMOS. EN NIKE STORES SELECCIONADAS TE OFRECEMOS SERVICIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA QUE CONTRIBUYAS A MOVE TO ZERO, PORQUE SOLO PODEMOS CONSEGUIRLO SI LO HACEMOS EN EQUIPO.